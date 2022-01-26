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Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimliğine Uzm. Dr. Kılıç atandı
Muş’un Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimliğine Uzm. Dr. Furkan Adil Kılıç atandı.
Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimliğine Uzm. Dr. Kılıç atandı

Uzm. Dr. Furkan Adil Kılıç

26 Ocak 2022 11:24 - İHA Sami Demir
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Malazgirt Devlet Hastanesine Başhekim olarak atanan Uzm. Dr. Adil Furkan Kılıç, Erzurum’da Helikopter Ambulans Sorumlu Hekimliği, Erzurum Spor Kulüp Doktorluğu, Erzurum 112 Başhekim Yardımcılığı görevlerini yaptıktan sonra 2015 yılında Atatürk Üniversite Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimi aldı. 2021 yılında iç hastalıkları uzmanı olan Kılıç, aynı yıl ikinci üniversitesi olan Atatürk Üniversite Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümünden de mezun oldu. 2021 yılının sonlarında ise Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekim olarak atandı.

Yeni Başhekim Uzm. Dr. Adil Furkan Kılıç, verilen görevi layığıyla yerine getirmek için mesai arkadaşlarıyla birlikte mücadele edeceklerini söyledi. Sağlık hizmeti verirken öncelikli hedeflerinin insan haklarına saygılı, hasta ve çalışan memnuniyetini en yüksek düzeyde tutmak olacağını kaydeden Uzm. Dr. Kılıç, "Öncelikle tarihi Malazgirt ilçesine başhekim olmanın mutluğunu yaşadığımı belirtmek istiyorum. Malazgirt ilçesinde görev yapmayı çok istiyorum. O yüzden ilk tercihimi Malazgirt ilçemizden yana kullanmak istedim. Başhekim olarak atanmış olduğum Malazgirt Devlet Hastanesinde amacımız; eğitimli ve konusunda uzman personelle zamanında, güvenilir, doğru teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri sunmayı ve sürekli gelişen kalite yönetim sistemi şartlarına uygun sağlık hizmeti vermeyi amaçlayan bir hizmet sunmaktır. Hastalarımıza sağlık hizmeti sunarken de insan haklarına saygılı, hasta ve çalışan memnuniyetini en yüksek düzeyde tutma gayreti içinde olacağız" dedi.

Anahtar Kelimeler:

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