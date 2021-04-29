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Malezya AstraZeneca'yı listeden çıkardı
Malezya hükümeti, halkın AstraZeneca firmasının geliştirdiği koronavirüs aşısının kanda pıhtılaşmaya yol açtığına dair endişeleri üzerine, aşıyı Ulusal COVID-19 Bağışıklığı Programı listesinden kaldırdı.
Malezya AstraZeneca'yı listeden çıkardı
29 Nisan 2021 11:30 -
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Malezya Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Hayri Cemaleddin, AstraZeneca aşısının herhangi bir riski olmadığının kanıtlanmasına rağmen halkın şüphelerini dikkate aldıklarını açıkladı.

Ülkeye 268 bin dozdan falza AstraZeneca geldi

Başbakan ve Sağlık Bakanı ile yaptığı görüşmenin ardından, AstraZeneca aşısını Ulusal COVID-19 Bağışıklığı Programı kapsamında onaylanan aşılar listesinden kaldırdıklarını açıklayan Hayri, "Elimizdeki aşı stoklarını ziyan etmemek için AstraZeneca aşısını sadece gönüllü vatandaşlara uygulayacağız" dedi.

Malezya hükümeti, COVID-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 23 Nisan'da ülkeye getirilen 268 bin 800 doz AstraZeneca aşısını, 60 yaş ve üzeri vatandaşlarda uygulamayı planlıyordu.

Hedef yüzde 70 bağışıklık

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Malezya'da hükümet, Pfizer-BioNTech, Sinovac, CanSinoBIO ve Sputnik V'den toplam 66,7 milyon doz aşı temin etmek için anlaşmaya vardı.

Bugüne dek 1 milyon 335 bin 641 kişinin aşılandığı Malezya'da hükümet, yüzde 70 bağışıklık sağlamayı hedefliyor.

Anahtar Kelimeler:

malezya astrazeneca

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