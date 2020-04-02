Malezya, 'karantinada kocanıza dırdır yapmayın' tavsiyesi için özür diledi

Kadın, Aile ve Toplum Bakanlığı'nın salgınla mücadele süreci için hazırladığı görsellerde, kadınlara evde nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili 'sözde' önerilerde bulunulmuş ve onlardan "kocalarına dırdır etmemeleri", "şık giyinmeleri" ve "makyaj yapmaları" tavsiye edilmişti.

Yerel medyanın haberlerine göre bakanlığın sosyal medya hesaplarında paylaşılan görseller, uluslararası tepkilerin ardından kaldırıldı.

Eleştirilere de yanıt veren bakanlık, herkesin evden çalıştığı bu dönemde aile bağlarının bozulmaması amacıyla yapılan tavsiyelerin yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi. Söz konusu posterlere gelen tepkilerin çoğunda, karantina döneminde artan aile içi şiddete odaklanmak yerine cinsiyetçi ifadelerin yer almasına dikkat çekildi.

Covid-19 salgınından dolayı evde daha fazla vakit geçirilmesiyle birlikte, dünyanın her köşesinde aile içi şiddet yardım hatlarına gelen çağrıların arttığı biliniyor.