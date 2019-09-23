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Malezya'da hava kirliliğinden hastalananların sayısı yüzde 40 arttı
Malezya'nın güneyi ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarının kuzeyinde çıkan orman yangınlarının sebep olduğu hava kirliliği nedeniyle Malezya genelinde hastalananların sayısı yüzde 40 arttı.
Malezya'da hava kirliliğinden hastalananların sayısı yüzde 40 arttı
23 Eylül 2019 - AA
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MALEZYA - Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Dr. Nur Hişam Abdullah, yaptığı açıklamada, son bir ayda ülke genelindeki hastanelerde astım ve cilt kızarması vakalarının artış gösterdiğini bildirdi.

Nur Hişam, astım ve cilt kızarmasının yanı sıra solunum enfeksiyonu ve göz nezlesi gibi vakaların normale kıyasla yüzde 40 arttığını ifade etti.

Nature'de yayımlandı: Hava kirliliği anne karnındaki bebeği etkiliyor 

Halka mümkün olduğunca dışarı çıkmama çağrısını yineleyen Nur Hişam, "Dışarı çıkan herkesin maske kullanması ve eve dönünce yüzünü bolca yıkayıp su tüketmesi önemlidir." dedi.

Diğer yandan duman bulutlarının görüş mesafesini düşürdüğü Ipoh kentindeki Sultan Azlan Şah Havalimanı'ndan bugün yapılması planlanan 12 uçuş ertelendi.

Duman bulutlarının geçen haftaya kıyasla etkisinin azalmasına rağmen ülke genelinde 43 bölgede hava kalitesi "sağlıksız" seviyesinde bulunuyor.

Bilim insanlarından hava kirliliği açıklaması: Bir paket sigara kadar zarar veriyor 

Malezya Meteoroloji Birimi, dün yaptığı açıklamada, Muson rüzgarlarının yön değiştirmesi üzerine duman bulutlarının etkisinin azalacağını belirtmişti.

Malezya'nın güney kesimleri ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarındaki orman yangınları temmuz sonundan bu yana sürüyor.
 

Anahtar Kelimeler:

hava kirliligi

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