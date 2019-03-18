SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Malpraktis davasında doktorlar 2. kez beraat etti
Adana'da mide küçültme ve mide fıtığı ameliyatı bir arada yapılan hastanın ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılandıkları davada verilen kararın, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince bozulmasının ardından ikinci kez yargılanan iki doktorun yeniden beraatine hükmedildi
Malpraktis davasında doktorlar 2. kez beraat etti
18 Mart 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan doktorlardan Atilla A. ile ölen Fatih Besler’in kardeşi Ferhat Besler ve tarafların avukatları katıldı. Sanık doktor Kemal Ş. ise gelmedi.

Müşteki Besler’in avukatı, ameliyatı sanık Atilla A’nın, anestezi işlerini ise sanık doktor Kemal Ş’nin gerçekleştirdiğini belirterek, "Ameliyatın yapılmaması gerektiği tıbben ispatlanmıştır. Dolayısıyla illiyet bağının olmadığını söylemek mümkün değildir. Ölümün yapılan anestezi işleminden kaynaklandığı sabittir. Adli Tıp 3. Üst Kurulu raporu iddialarımızı doğrular mahiyettedir. Bu nedenle sanıkların cezalandırılmasını talep ederiz." diye konuştu. 

Sanık doktor Atilla A. ise savunmasında suçlamayı kabul etmeyerek, "Benim yaptığım ameliyatla netice arasında nedensellik bağı yoktur." diyerek beraatini istedi. 

Sanık Atilla A’nın avukatı da üst kurul raporunda nedensellik bağının kurulamadığını belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Sanık doktor Kemal Ş'nin avukatı da üst kurul raporunda ölümün anesteziden kaynaklandığına ilişkin tek ibarenin dahi olmadığını dile getirerek, "Kayıtların düzgün tutulmaması nedeniyle müvekkilime kusur atfedilmiştir fakat ölüm olayı ile bu husus arasında illiyet bağı bulunmamaktadır." dedi. 

Mahkeme hakimi, iki sanık hakkında isnat edilen suçu işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle yeniden beraat kararı verdi. 

Ferhat Besler, beraat kararını yeniden temyiz edeceklerini söyledi. 

Ameliyatta ölen hasta için 2 doktorun yargılanmasında Adli Tıp Kurumu: 'Ameliyatın endikasyonu yok' 

Olay 

Düğünlerde piyanistlik yapan Fatih Besler, 15 Aralık 2014'te mide fıtığı rahatsızlığı nedeniyle özel hastaneye kaldırılmıştı. İddiaya göre, Besler, mide küçültme ve mide fıtığı ameliyatlarının bir arada yapılması sırasında hayatını kaybetmişti. Ameliyata giren doktorlar hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçlamasıyla altışar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 
Yargılama sonucu doktorlar beraat etmiş ancak Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinin, Adli Tıp Genel Kurulundan rapor aldırılmaması nedeniyle verdiği bozma kararı üzerine sanıklar, yerel mahkemede yeniden yargılanmaya başlanmıştı.

Anahtar Kelimeler:

mide fitigi ameliyati mide kucultme

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
sağlık bakanı halk sağlığı fahrettin kocatıp eğitimi Ankara Üniversitesi tıp fakültesi Gülfem Çelik doğum Texas Kadın Hastanesi Thelma Chiakabeyin cerrahisi sinir cerrahisi İlhan ElmacıNobel Harvard Business School Doug Chung Gamze Yücaoğlukablosuz kulaklık kanser riski Dünya Sağlık ÖrgütüTürk Nefroloji Derneği Siren Sezer böbrek hastası 3600 ek gösterge Fahrettin Koca Sağlık Bakanımide fıtığı ameliyatı mide küçültmeaspirin kalp hastaliklarinin onlenmesi kilavuzTürk Eczacıları Birliği eczacılık fakültesiizmir tabip odasi onur odulleri ataturk dr.suat kaptanertıp bayramı furkan menekşeDown Sendromu Cahit Anar Özgörüşaraştırma yumurta kolesterol kalp hastalıklarıGazze ilaç fabrikası filistin direnişi doku analizi Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Patoloji antibakteriyel Fatih Mehmet Emen Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiÇanakkale Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Ankara Üniversitesi Onur Konukmeme kanseri seher demirer Ankara Üniversitesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
27/03-30/0318. Nefroloji Kış OkuluNEFROLOJİKIBR
05/04-07/04TOD Nisan KursuGÖZ...ANKA
12/04-13/04Hacettepe Radyoloji BT Kursu 2019RADYOLOJİANKA
12/04-14/04Hedef Kanser 2019TIBBİ...KIBR
10/04-14/04Türk Toraks Derneği 22. Yıllık KongresiGÖĞÜS...ANTA
19/04-21/0417. Karadeniz Oftalmoloji Derneği KongresiGÖZ...İSTA
19/04-23/0414. TGRD Yıllık Toplantısı ve EVIS 2019 Uluslararası Ortak ToplantısıRADYOLOJİİSTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.