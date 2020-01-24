Maltepe Devlet Hastanesi'nde yangın!

İSTANBUL- Maltepe Devlet Hastanesi acil girişinde yangın çıktı. Elektrik kablolarından çıktığı belirtilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken çıkan duman, hastanede kısa süreli paniğe neden oldu.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|06/02-08/02
|5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS