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Maltepe'de sağlık çalışanını 13 kez bıçaklayarak öldüren sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Maltepe’de ilgisine karşılık alamadığı sağlık çalışanı Ayşegül Aktürk’ü (36) 17 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddia edilen Muharrem Eralp’in (29) yargılandığı davada dinlenen tanıklar dinlendi. Sanık Eralp ise "Ben kendimi öldürmek isterken maktulün araya girmesiyle olay yaşandı. Bana istediğiniz kadar ceza verin, ben doğruları söylüyorum. "dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
Maltepe'de sağlık çalışanını 13 kez bıçaklayarak öldüren sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi
13 Ekim 2021 09:53 - DHA Halil Sadri YILMAZ
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Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muharrem Eralp getirildi. Duruşmada tutuksuz sanık Bayram Eralp ve taraf avukatları da hazır bulundu. Tutuklu sanık Muharrem Eralp, savunmasında "Çok sevdiğim insanı kaybettim, o dünyanın en iyi insanıydı. Çok seviyordum, ölmesini hala kabul edemiyorum. Ben kendimi öldürmek isterken maktulün araya girmesiyle olay yaşandı. Çok pişmanım, yaşattıklarımdan dolayı özür dilerim" şeklinde konuştu. Delilleri kararttığı iddiasıyla yargılanan baba Bayram Eralp ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirtti.

"Ayşegül'ün yapma diye bağırdığını duydum"

Tanık olarak dinlenen mahalle sakini Canan Yıldız, olay günü sabah saatlerinde işe gittiğini ve Ayşegül Aktürk’ün 'Yapma, yapma' diye bağırdığını duyduğunu belirterek "O sırada rahmetlinin kızı 'Abla koş annem ölüyor' diye bana bağırdı. Bahçeye gittiğimde kanlar içinde yerde yatıyordu. Her yer kanlar içerisindeydi. Muharrem bana doğru döndükten sonra 3 kez kendini karnından bıçakladığını gördüm. Çocukları alıp götürmeye çalıştım, o sırada kızı bana 'Abla annem ölüyor, bari son nefesinde yanında olayım' dedi. Abisi sırtından tutup bıçağı almaya çalıştı. Abisine 'Sen buradan çık' dedim. Ayşegül'ün yanına gittiğimde son nefesini vermişti, komşulara ambulans çağırması için seslendim, sonra polisler geldi" şeklinde konuştu.

Tanık Yıldız, sanık Muharrem Eralp'in kanlar içerisindeyken "Sevdim seni, sevdim seni" dediğini duyduğunu ve sonra kendisini karnından bıçaklamaya başladığını gördüğünü söyledi.

"Bana istediğiniz kadar ceza verin"

Avukat beyanlarının alınmasının ardından tekrar söz verilen sanık Muharrem Eralp, "Bana istediğiniz kadar ceza verin, ben doğruları söylüyorum. Onu çok seviyordum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Muharrem Eralp’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Maltepe'de sağlık çalışanını 13 kez bıçaklayarak öldüren sanık mahkemede: 'Bıçakla üzerine düştüm!'

İddianame

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Muharrem Eralp’in (29) 5 Haziran 2020’de sabah saatlerinde Ayşegül Aktürk’ü (36) ikamet ettiği binanın önünde göğüs, karın, sırt kısmından bıçak darbesiyle öldürdüğü anlatıldı. Sanık Muharrem Eralp’in babası Bayram Eralp’in de bu sırada oğlunun yanında olduğu belirtilen iddianamede sanık Muharrem Eralp’in Ayşegül Aktürk’le gönül ilişkisi yaşamak istediği fakat maktulün bu ilgiden rahatsız olduğu kaydedildi. Ayrıca iddianamede sanık Bayram Eralp’in olay sırasında kullanılan bıçağı yok etmek amacıyla komşusuna vermek suretiyle delil karartma suçunu işlediği vurgulandı.

İddianamede sanık Muharrem Eralp’in Ayşegül Aktürk’ü "Seni başkasına yar etmem" diyerek tehdit ettiği, 2 adet bıçak taşıdığı, sık sık rahatsız ettiği gerekçe gösterilerek "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İddianamede olayda sanık Muharrem Eralp’in kardeşleri Murat Eralp ve Meryem Eralp’i de yaraladığı hatırlatılarak sanık Muharrem Eralp’in iki kişiye karşı "Kasten yaralama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Sanık Bayram Eralp hakkında ise "Suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

Anahtar Kelimeler:

maltepe saglik calisani aysegul akturk

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