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Mamografi akciğer röntgeni kadar bile radyasyon vermiyor
MEMEDER Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Beyza Özçınar: - "Mamografi akciğer röntgeni kadar bile radyasyon vermiyor. Mamografi meme kanseri taramasında en etkili yöntem. Kadınlarımız mamografi çektirmekten kaçınmamalı"
Mamografi akciğer röntgeni kadar bile radyasyon vermiyor
07 Ekim 2019 -
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İSTANBUL - Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) tarafından "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında düzenlenen "Pembe Festival" sona erdi. 

MEMEDER'den yapılan açıklamaya göre, 5-6 Ekim'de İstanbul Florence Nightingale Hastanesinde üçüncü kez meme kanseri tanısı almış hasta ve yakınlarını ağırlayan "Pembe Festival" çeşitli etkinliklere sahne oldu. 

Meme kanseri ve tedavisine ilişkin son gelişmelerin aktarıldığı festivalde konuşan MEMEDER Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Beyza Özçınar, erken tanının önemini vurgulayarak mamografiyle ilgili son yıllarda yanlış bilgi paylaşımları olduğunu ifade etti. 

Özçınar, "Mamografi akciğer röntgeni kadar bile radyasyon vermiyor. Mamografi meme kanseri taramasında en etkili yöntem, kadınlarımız mamografi çektirmekten kaçınmamalı." değerlendirmesinde bulundu. 

- "Kanserden sonra çocuk sahibi olmak mümkün"

"Tedavi Süresinde Cinsellik ve Doğurganlığın Düzenlenmesi" söyleşinde konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Baysal da meme kanserine 3'te 1 oranında menopoz öncesinde rastlanıldığına işaret ederek, bunun önemli bir oran olduğunu kaydetti. 

Baysal, "Bu nedenle cinsellik de doğurganlık da önemli. Kanserden sonra hayat gibi hayatın içinde yer alan unsurlar da devam ediyor. Kadınlar çocuk sahibi olmak istiyor. Kanser sonrasında çocuk sahibi olamazsınız denilemez. Doktorunuz sağ kalma garantinizi gördüğü zaman siz de çocuk sahibi olmak istiyorsanız, sizi bilgilendirir. Kanserden sonra çocuk sahibi olmak mümkün." değerlendirmesini yaptı.

- "Kişi depresifse ağrıyı daha çok hisseder"

"Ağrı ve Kaygı ile Baş Etme Yolları" söyleşisinde kanserle psikoloji arasındaki ilişkiye değinen Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Sedat Özkan da şunları kaydetti: 

"Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vücuttur. Kanser hücreleri dışında vücut ne kadar güçlüyse kişi kazanır. Kanser ağrısı, kişinin psikolojisi ile bağlantılıdır. Kişi depresifse, tükenmişse ağrıyı daha çok hisseder. Kanseri tedavi etmek, kanserli hastayı tedavi etmek için yeterli değildir. Hasta psikolojisi de dahil her yönden güçlendirilmelidir."

Festival kapsamında moderatörlüğünü Fatih Altaylı'nın üstlendiği Habertürk Sağlık Editörü Ceyda Erenoğlu, Kanal 24 Sağlık Merkezi programı sunucusu Meral Karadağ, Sağlıkta Gündem Genel Yayın Yönetmeni Sibel Güneş ve NTV Yaşasın Hayat programı sunucusu Melda Yücel'in konuşmacı olarak katıldığı "Medyada Meme Sağlığı" söyleşisi de gerçekleştirildi. 

Konuşmasında meme kanseri olduğundan şüphelendiği zamanları anlatan Altaylı, "Benim de mememde kitle çıktı. Kadınları benden daha iyi kimse anlayamaz." ifadelerini kullandı. 
Katılımcıların gün boyunca tişört tasarımı ve terrarium yapımı atölyelerinde vakit geçirdiği festival, Alper ve Orkestrası'nın "90'lardan Bugüne Popüler Şarkılar" konseriyle sona erdi.  

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