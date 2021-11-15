Mamografiye ultrason eklemek kanser tespit oranını artırır

MEDİMAGAZİN-JAMA Network Open'da yayınlanan bir çalışma teknolojilerin kombinasyonunun tek başına mamografiden daha iyi performans gösterdiğini buldu.

Araştırmacılar, Temmuz 2007'den Mart 2011'e kadar Japonya'da gerçekleştirilen ve yaşları 40 ila 49 arasında değişen 19 bin 213 kadının katıldığı bir araştırmanın verilerini analiz etti.

Araştırmaya, rastgele iki gruba ayrılan asemptomatik kadınlar dahil edildi. Bir grup sadece mamografi kullanılarak tarandı; diğer grup, mamografi ve ultrason kombinasyonu ile.

Kombinasyon grubunda kanser tespit oranı mamografi grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti.

Kombine tarama ayrıca yoğun meme dokusuna sahip kadınlarda daha fazla kanser tespit etti.

Bununla birlikte, kombine teknolojilerin bulunduğu gruptaki kadınların ek görüntüleme veya biyopsi için geri çağrılma olasılığı daha yüksekti.