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Manisa Şehir Hastanesi poliklinik sayısı şehrin nüfusuna yaklaştı!
Manisa'da kamu-özel iş birliği modeli ile tamamlanarak 30 Ekim 2018'de açılan Manisa Şehir Hastanesi, 1 milyon 340 bin 194 poliklinik hizmeti sundu. Manisa'nın nüfusu 2019 sayımına göre1 milyon 429 bin.
Manisa Şehir Hastanesi poliklinik sayısı şehrin nüfusuna yaklaştı!
22 Şubat 2020 -
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MANİSA-Başhekim Serkan Saka, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16'ıncı ayını geride bırakan 558 yataklı hastanenin kısa sürede bölgenin sağlık üssü haline geldiğini ifade etti.

1 milyon 429 bin nüfuslu Manisa'da, Manisa Şehir Hastanesi'nin 1 milyon 340 bin 194 poliklinik hizmeti sunduğunu dile getiren Saka, bu süreçte 46 bin 165 yatarak, 438 bin 55 de acil servis müdahalesi yapıldığını, 24 bin 379 ameliyat, 3 bin 812 doğum, 5 bin 640 anjiyo, 285 by-pass ameliyatı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Hastalardan aldıkları geri dönüşlerde memnuniyet oranlarının çok yüksek olduğunu dile getiren Saka, "Hem çalışanlarımız hem hastalar açısından memnuniyet oranlarımız gerçekten çok yüksek. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Ekibimiz iyi, çalışan arkadaşlarımız gayretli. 300 hemşire ile başladığımız hizmette 600 rakamına çıktık. 3 olan çocuk hekimi sayısı 15'e çıktı. Bu da nereden nereye geldiğimizin göstergesi."

Anahtar Kelimeler:

manisa sehir hastanesi

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