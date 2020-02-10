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Manisa Şehir Hastanesinde 'helikopter' hareketliliği
Manisa Şehir Hastanesi heliport alanına, yaklaşık bir ay önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden aldığı Heliport İşletme Ruhsatı sonrası ilk ambulans helikopter inişi gerçekleşti
Manisa Şehir Hastanesinde 'helikopter' hareketliliği
10 Şubat 2020 - İHA
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MANİSA - Manisa’nın Demirci ilçesinde okulda rahatsızlanan 8 yaşındaki Hüseyin D. Helikopter Ambulans ile Manisa Şehir Hastanesi heliport alanına getirildi. Hüseyin D. buradan 112 ambulansı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine transfer edildi.

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, “Bugün heliport alanımıza ilk ambulans helikopter güvenli bir şeklide inişini gerçekleştirdi. Acil sağlık hizmetlerinin geldiği nokta çok iyi durumda. Sağlık Bakanlığımızın acil tıp hizmetlerinde çağdaş ve modern çözümü olan ambulans helikopterlerin kullanılması, zaman ile yarış halinde olan hastalar için oldukça önem arz etmektedir.

Hastane olarak bizde, Manisa’nın merkeze uzak olan ilçelerinden helikopterle hızlı bir şekilde sevk edilmesi gereken hastaları kabul ederek acil sağlık hizmetine katkı sağlamaya başladık. Hastalara müdahale şansı çok daha hızlı hale geldi. Sadece hastanemize değil yakınımızda bulunan tüm sağlık kuruluşlarına gerçekleşecek acil nakillere de hizmet vermekteyiz. Manisa Şehir Hastanesi olarak hastalarımıza en etkin, en konforlu ve en hızlı şekilde sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Sağlık alanında dünyadaki en son teknoloji ve tıbbi uygulamaları bölgemiz insanlarına ulaştırmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

helikopter ambulans manisa sehir hastanesi heliport uzm dr serkan saka

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