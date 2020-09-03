Manisa Tabip Odası: Sağlık çalışanlarının ruhsal dengeleri bozulmaya başladı

Türkiye'de son bir aydır artış gösteren Covid-19 vakaları sebebiyle hastanelerde artan yoğunluk sağlık çalışanlarının bir taraftan iş yükünü artırırken, bir taraftan da tükenmişlik sendromu yaşamasına sebep olmaya başladı.

Manisa'ya yaklaşık 5 bine yakın vakanın bulunduğunu ve hastanelerin dolu olduğunu ifade eden Manisa Tabip Odası Başkanı Psikiyatrist Şahut Duran, hastanelerdeki iş yükünün artmasıyla birlikte sağlık çalışanlarının ruhsal dengelerin bozulmaya başladığını ifade etti.

Pandeminin başladığı ilk dönemlerde sağlık çalışanlarının ruhsal sıkıntı yaşamaması için Manisa İl sağlık Müdürlüğü ve Psikiyatri Derneği tarafından ruhsal destek birimi kurulduğunu ifade eden Manisa Tabip Odası Başkanı Duran, virüsün ilk zamanlarında hiç talep olmadan sağlık çalışanlarının telefonla aranarak psikolojik destek verildiğini ifade etti.

“VAKALAR ARTINCA RUHSAL ÇÖKÜNTÜDE ARTTI''

Son aylarda Manisa'nın da içinde bulunduğu birçok ilde Covid-19 vaka sayılarının artış gösterdiğini ve hastanelerde yaşanan yoğunluk sebebiyle özellikle sağlık çalışanlarında ruhsal çöküntü başladığını ifade eden Manisa Tabip Odası Başkanı Duran, tükenmişlik sendromu yaşayan sağlık çalışanlarının bir çoğunun psikiyatristlerden yüz yüze destek almaya başladığını söyledi.

Manisa Tabip Odası Başkanı Duran yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Vakalar her geçen gün artamaya başlayınca sağlık çalışanlarında bir rapor alma istediği doğmaya başladı. İş yoğunluğunun artması, pandemi ile mücadele sağlık çalışanlarını hem fiziki olarak yıprattığı gibi, hem de ruhsal yönde de yıpratmış durumda. Kimisi ailelerinden ve sevdiklerinden uzak, kimisi yeri geldiğinde mesaisinin üstünde çalışması sebebiyle ruhsal bir çöküntü içerisine girdi. Bizim daha önceden öngördüğümüz problem bunlardı. Bunun için uyarılarda bulunuyorduk. Eğer sağlık çalışanlarını bu yoğun tempoda ve bu koşullarda çalışmaya devam edelerse tükenmeye başlayacaklarını bir çok platformda gündeme getirdik. Sağlık çalışanlarımız tükenmeye başladı. Tükenmişlik sendromu yaşıyorlar. Bu da bir tıbbi bozukluktur. Eğer artışın önüne geçilmez ve vaka sayılarında artış daha da yükselirse sağlık çalışanlarının ruhsal dengeleri daha da bozulmaya başlayacak ve önümüzdeki haftalarda psikiyatri kliniklerine başvuran sağlık çalışanı sayısında bir artış olacak’'.

“YA İSTİFA EDİYOR YA DA EMEKLİLİĞİNİ İSTİYORLAR''

Hastanelerde yaşanan yoğunluk sebebiyle ruhsal çöküntü içerisine giren hekim ve sağlık çalışanlarının birçoğunun istifa veya emeklilik istediğini ifade eden Manisa Tabip Odası Başkanı Duran, yaptıkları araştırmada Manisa'da şu ana kadar içinde doktor ve psikiyatrisin bulunduğu 8 kişinin istifa ettiğini söyledi.

Oda Başkanı Duran yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: