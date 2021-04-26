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Manisa'da hastası doktora saldırı
Manisa'da hastası tarafından saldırıya uğrayan Manisa Şehir Hastanesinde görevli bir doktor tedavi altına alınırken, hastane yönetimi yayınladığı mesajla saldırıyı kınadı.
Manisa'da hastası doktora saldırı
26 Nisan 2021 15:18 -
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Manisa Şehir Hastanesi Üroloji Hekimi Op. Dr. Bayram Keleş, muayene için kendisine gelen bir hasta tarafından saldırıya uğradı. Saldırının ardından Keleş, hastanede tedavi altına alınırken saldırgan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Saldırının ardından kınama mesajı yayınlayan hastane yönetimi, "Manisa Şehir Hastanesinde görevli meslektaşımız Üroloji Hekimi Op. Dr. Bayram Keleş’in 26.04.2021 tarihinde bir hasta tarafından saldırıya uğramasını derin bir üzüntü ve endişeyle öğrendik. Saldırıyı esefle kınıyoruz. Hastanede tedavi altına alınan meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz. İnsan hayatına bu kadar emek veren, özellikle salgın koşullarında dahi kendi hayatlarından fedakârlık ederek hastalarına zaman ayıran değerli sağlık çalışanlarımıza yapılan bu tutum ve davranış kabul edilemez. Sağlık ile şiddet kelimelerinin hiç yan yana gelmemesi gerekirken bu durumlar ile karşı karşıya kalmak hepimizi derinden etkilemektedir. Fedakârlıkla, özveriyle hizmet veren sağlık çalışanlarına insanlık dışı muamele yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Bu tür tiksindirici olayları gerçekleştirenlerin yargı önünde hesap vermelerini bekliyor, tüm sağlık çalışanları adına bu konunun takipçisi olacağımızı bildirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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