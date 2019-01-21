Manisa'da sağlık ekiplerine bıçaklı saldırı: Şahıs gözaltına alındı

Manisaolay internet sitesinde yer alan habere göre; olay Manisa’nın Yunusemre İlçesinde bulunan Merkez Efendi Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre hastaneye hasta bırakmak için gelen M.A yönetimdeki ambulans sürücüsü yolun ortasında giden bir kişiye yoldan çekilmesi için korna çaldı.

Durum üzerine yoldan giden şahıs ambulans sürücüsüne küfür ederek ambulans aracına tekme attı.

Durum üzerine ambulans sürücüsü M.A aracı durdurarak "neden böyle bir şey yapıyorsun" dedi.

Ambulansın yanına gelen şahıs kapıyı açarak cebinden çıkardığı bıçak ile iddiaya göre ambulans sürücüsünün boğazına elindeki bıçağı dayadı.

Olayı gören hastane polisi ve güvenlik görevlileri duruma müdahale ederek şahısı gözaltına aldı.

Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olmazken, sağlık görevlileri şahıstan şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.