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Manisa'da sağlık ekiplerine bıçaklı saldırı: Şahıs gözaltına alındı
Manisa’da 112 sağlık ekiplerine bir şahıs bıçak çekti
Manisa'da sağlık ekiplerine bıçaklı saldırı: Şahıs gözaltına alındı
21 Ocak 2019 - Manisa Olay
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Manisaolay internet sitesinde yer alan habere göre; olay Manisa’nın Yunusemre İlçesinde bulunan Merkez Efendi Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre hastaneye hasta bırakmak için gelen M.A yönetimdeki ambulans sürücüsü yolun ortasında giden bir kişiye yoldan çekilmesi için korna çaldı.

Durum üzerine yoldan giden şahıs ambulans sürücüsüne küfür ederek ambulans aracına tekme attı.

Durum üzerine ambulans sürücüsü M.A aracı durdurarak "neden böyle bir şey yapıyorsun" dedi.

Ambulansın yanına gelen şahıs kapıyı açarak cebinden çıkardığı bıçak ile iddiaya göre ambulans sürücüsünün boğazına elindeki bıçağı dayadı.

Olayı gören hastane  polisi ve  güvenlik görevlileri duruma müdahale  ederek şahısı  gözaltına aldı.

Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olmazken, sağlık görevlileri şahıstan şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

Anahtar Kelimeler:

ambulans 112 acil merkez efendi devlet hastanesi

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People
13
1) dr (dr)
21.01.2019 15:44:53
Manisa'da akıl hastanesi var, oradan kaçmış olabilir, iyice araştırmak lazım. Yeter artık....
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