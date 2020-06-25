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Manisa'nın Selendi ilçesinde Covid-19 hastası kalmadı
Manisa'nın Selendi ilçesinde korona virüs vakasının kalmadığı bildirildi.
Manisa'nın Selendi ilçesinde Covid-19 hastası kalmadı
25 Haziran 2020 09:30 - İHA
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Çin'in Vuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'ye de yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Manisa'nın Selendi ilçesinde (Covid-19) tanısı konularak Selendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 5 kişilik aile iyileşerek taburcu edilirken ailenin yaşadığı mahalledeki karantina da kaldırıldı. Son hastaların iyileşmesiyle birlikte ilçede vaka kalmadığı öğrenildi.

İlçe yetkililerinden alınan bilgilere göre Selendi'de hastanede yatan korona virüs tanısı konmuş kimsenin kalmadığı hastalığın ilçede sıfırlandığı öğrenildi. Yapılan açıklamada ilçe halkının tedbiri elden bırakmaması gerektiği vurgulanırken, maske takmaya, el hijyenine ve mesafe kuralına uyulmasının önemine dikkat çekildi.

Anahtar Kelimeler:

korona virus covid-19 selendi vaka

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