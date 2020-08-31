Mansur Yavaş’tan aşure isteyen Büşra hemşire tehdit edildi

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra hemşire, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan, “Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz, teşekkür ederim” paylaşımıyla aşure istedi.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN YANIT

Corona salgını ile mücadelede hayatlarını dahi hiçe sayarak en ön safta özveriyle mücadele eden sağlık çalışanının bu talebine Mansur Yavaş kayıtsız kalmadı.

Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden, “Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi’nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız” ifadelerini paylaştı.

Yavaş'ın talimatı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mutfağında hazırlanan aşureler, Ankara Şehir Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderildi.

HEDEF GÖSTERİP TEHDİT ETTİ

Bir süre sonra ise S. Kaan Altınok isimli bir kullanıcı, Mansur Yavaş’ın tweetini alıntılayarak şunları yazdı: Sevgili kızın Büşra'yi hoplatıcaz yakında. @fahrettinkoca bu kadının iş feshini sonlandırın hemen. Yoksa başka birisi başka yerini sonlandırır bunun başına iş alırsın.

Bu yazışma üzerine paylaşımını silmek zorunda kalan Büşra hemşire, kullanıcı adını da değiştirdi.

CEVAP VERMEKTEN ÇEKİNİR OLDUM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tehdit edilen Büşra hemşireyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Aybüke Ateş isimli bir kullanıcının, “Başkanım beni evlat edinebilir misiniz?” şeklindeki paylaşımına cevap veren Yavaş, “Sevgili Aybüke, Sizler benim kendi evlatlarımdan ayırmadığım çocuklarımsınız. Ancak bir tabak aşure isteyen temiz yüreklerin bile hedef gösterildiği bir ortamda sizlere cevap vermekten çekinir oldum. Sevgi, kötülükten daima üstündür. Biz hep sevgiyle kalalım” ifadelerini kullandı.

BU TACİZ CEZASIZ KALMAMALI

Tüm Acil ve Ambulans Derneği Çalışanları da Büşra hemşirenin tehdit edilmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

* Bu zihniyetteki insanların özür dilemesini beklemek tamamen iyi niyettir, sağlık çalışanı kimliğine yapılan bu taciz kesinlikle cezasız kalmamalı.

* Çalışan bayan nüfusunun yüksek olduğu sağlık camiasında bu kabul edilemez gereği yapılmalı tutuklanmalıdır. Bu zihniyetteki insanların özür dilemesini beklemek tamamen iyi niyettir, sağlık çalışanı kimliğine yapılan bu taciz kesinlikle cezasız kalmamalı.

* Çalışan bayan nüfusunun yüksek olduğu sağlık camiasında bu kabul edilemez gereği yapılmalı tutuklanmalıdır. Bu kadar sorun ve problemi olan sağlıkçılar ülkesine hizmet için kendini harap etti, Bu kadar ses getirmeye rağmen sessiz kalmanız olmaz.