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Maradona’yla ilgilenen 7 sağlık çalışanı taksirle adam öldürmekle suçlandı
Geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren Maradona'nın doktorları, taksirle adam öldürmekle suçlandı.
Maradona’yla ilgilenen 7 sağlık çalışanı taksirle adam öldürmekle suçlandı
21 Mayıs 2021 10:57 - CUMHURİYET
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Arjantin'i 1986 Dünya Kupası'nda zafere götüren Maradona, vefatından iki hafta önce beyin ameliyatı geçirdi ve 25 Kasım 2020'de Buenos Aires dışındaki kiralık bir konutta geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.

Tıp kurulu tarafından bu ay savcılara sunulan raporda, "Maradona'nın 12 saatten fazla can çekiştiği, yeterli tedavi görmediği ve hastaneye uygun şekilde kaldırılmış olsaydı hala hayatta olabilirdi" sonucuna varıldı.

Savcılar, beyin cerrahı Leopoldo Luque, psikiyatrist Agustina Cosachov ve diğer 5 sağlık uzmanına, istemeden adam öldürme suçlaması yöneltti.

Maradona’yı öldürmekle suçlanan diğer 5 sağlık çalışanından birinin doktor, birinin psikolog, diğer üçünün ise hemşire olduğu belirtildi.

Tıp heyetinin raporunda, hastanın yaşam riski belirtilerinin göz ardı edildiği ifade edilirken Maradona’nın 12 saatlik uzun bir süre acı çektiği bildirildi.

Raporda, Maradona'nın kiralanan evde gördüğü bakımın asgari gereksinimleri karşılamadığı ve yeterli bir hastaneye yatışla hayatta kalabileceğine dikkat çekildi.

Beyin cerrahı Luque'un avukatı Julio Rivas, raporun kusurlu ve önyargılı olduğunu, bilimsel bir temele dayanmadığını savundu.

Maradona, daha önce de aşırı dozda uyuşturucu ve alkolden kaynaklanan bir dizi tıbbi sorunlar yaşamış, 2000 ve 2004 yıllarında ölümün kıyısından dönmüştü.

Anahtar Kelimeler:

maradona

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