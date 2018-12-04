Mardin Devlet Hastanesinde bir ilk: Prostat kanseri ameliyatı

Mardin Devlet Hastanesi Üroloji Kliniğinde ilk defa radikal prostatektomi ameliyatı yapıldı. Op. Dr. Çağlar Yıldırım ve Op. Dr. Veli Erşahin tarafından başarılı bir şekilde ilk kez gerçekleştirilen ameliyat 4 saat sürdü. Ameliyat sonucunda 62 yaşındaki hasta 4’üncü günde cerrahi sağaltım ile taburcu edildi. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, “Prostat kanseri teşhisi koyulan hastalar yıllardır şehir dışına sevk edilmektedir. Artık bu tür ameliyatların Mardin’de de yapılmaya başlanması mutluluk ve gurur verici bir durum. Prostat kanserinin tedavisi, erken teşhis durumunda ameliyatla mümkündür. Üroloji Uzmanlarımız bu ameliyatı Kasım ayından itibaren yapmaya başladıktan sonra hastalarımız, şehir dışına gitmek yerine ilimizde tedavisi artık gerçekleşebilmektedir. Erkeklerin, mutlaka yılda bir defa kontrole gitmesinde fayda var. Prostat, diğer kanserlere oranla daha yavaş ilerlediği için zamanında teşhis çok önemli. Başta bu ameliyatın gerçekleşmesinde emeği geçen uzmanlarımız ile ekibini ve hastanemizin yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.