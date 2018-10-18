Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden sağlık eğitimine destek: 'Daha iyi bir eğitim için'

Artuklu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bahçesinde devir teslim töreni düzenlendi.

Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, törende, ambulans taleplerini olumlu karşılayan İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ederek, bu sayede öğrencilerin uygulamada daha pratik bilgiler elde edeceğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ise öğrencilerin daha donanımlı ve nitelikli yetişebilmeleri açısından eldeki imkanların kullanılması, kurumlar arası işbirliğinin sağlanmasının büyük bir önem arz ettiğini belirtti.

İşbirliklerinin daha etkin çalışabilmesini sağlayacak girişimler, toplumsal sorunların çözümü ve öğrencilerin eğitimi için önemli bir reçete olduğunu ifade eden Yavuz, Artuklu Üniversitesine verdikleri katkılar nedeniyle teşekkür etti.

Yavuz, şöyle konuştu:

"Önemli olan kurumlar arasındaki bu işbirliğini güzel şekilde sürdürerek, sonucunda da hizmetleri, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yansıtmaktır. Öğrencilerin pratiklerini arttırma bakımından ambulans kullanılacaktır. Sadece bir ambulans vermekle yetinmeyip eğitime her zaman için desteklerimiz sürecek. Bu ambulansın eğitime katkı sunması bizleri mutlu edecektir. Hayırlı olmasını temenni ediyorum."