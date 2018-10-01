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Mardin İl Sağlık Müdürü: 'DSÖ tahminlerine göre ilaçların yüzde 50'den fazla uygunsuz reçeteleniyor'
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Mardin’de, Akılcı İlaç Kullanımı Değerlendirme Toplantısı gerçekleşti.
Mardin İl Sağlık Müdürü: 'DSÖ tahminlerine göre ilaçların yüzde 50'den fazla uygunsuz reçeteleniyor'
01 Ekim 2018 - İHA
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2 oturum şeklinde gerçekleşen toplantının ilk oturumunda birinci basamakta sağlık hizmetleri veren Aile hekimleri, diğer oturumda ise ikinci basamakta çalışan uzman hekimler eğitime katıldı. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz,

“Mardin İl sağlık Müdürlüğü olarak Antibiyotik reçeteleşmesi konusunda son 3 yıldır yapılan bilgilendirme toplantıları, eğitimler ve birim birim mektup ile hekimlerimize ulaşarak antibiyotik kullanımını azaltmış bulunmaktayız. Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre, ilaçların yüzde 50’sinden fazlası uygun olmayan şekilde reçetelenmekte, temin edilmekte veya satılmaktadır. Tüm hastaların yarısı da ilaçlarını doğru şekilde kullanamamaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorundur. Akılcı olmayan ilaç kullanımı hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, advers olay görülme sıklığının artmasına, tedavi maliyetlerinin artmasına neden olur. Bir endikasyon için uygun ilaç, etkililik, güvenlik, uygunluk ve maliyet kriterleri dikkate alınmışsa akılcı olarak seçilebilir. Akılcı İlaç Kullanımının sağlanması konusunda farkındalığın oluşturulması ve toplum bilincinin artırılmasında hekim, eczacı, hemşire, diğer sağlık personeli, hasta/ hasta yakını, sektör, düzenleyici otorite, meslek örgütleri ve diğer gruplar sorumluluk sahibi taraflar olarak sayılabilir” dedi. 

Anahtar Kelimeler:

mardin il saglik dr saffet yavuz

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