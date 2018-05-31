Mardin Kızıltepe'de kapalı yöntemle başarılı ameliyatlar yapıldı



MARDİN (AA) -Ameliyatların ardından hastaları ziyaret eden Sağlık İl Müdürü Saffet Yavuz, yaptığı konuşmada, kapalı yöntemle yapılan ameliyatlarda enfeksiyon riski, iyileşme süresi ve yatış gün sayısının daha az olduğunu belirtti.

Yavuz, "Kızıltepe Devlet Hastanesine başvuran iki hastamıza Genel Cerrahi Uzmanımız Op. Dr. Mehmet Babür tarafından ilk defa Kapalı Yöntemle Göbek Fıtığı ve Karaciğer Kisti ameliyatları yapıldı. Bu tür ameliyatların Kızıltepe gibi ilimizin nüfus ve yüzölçümü açısından en büyük ilçesinde yapılması hem gurur verici, hem de mutlu olduğumuz bir durumdur. Kızıltepe ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza, ulaşım sıkıntısı yaşamadan manevi açıdan da kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortamda bu tür ameliyatlar gerçekleştirilmektedir. Amacımız halkımızın maddi ve manevi her türlü ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak halkımıza en iyi sağlık hizmetini sunmaktır. Bunu yaparken de gece gündüz demeden her türlü resmi kurumlarımızla işbirliği içinde halkımıza en sağlıklı hizmeti sunmak için mücadele etmekteyiz." diye konuştu.