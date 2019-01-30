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Mardin Sağlık-Sen: Sağlık camiamızın onurunu zedeleyen yayınlar gerçek dışı
Mardin'in Dargeçit ilçesindeki Sağlık-Sen üyeleri bir ulusal televizyon kanalında ilçedeki sağlık hizmetleriyle ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösterdi
Mardin Sağlık-Sen: Sağlık camiamızın onurunu zedeleyen yayınlar gerçek dışı
30 Ocak 2019 - AA
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Dargeçit Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen sendika üyeleri adına açıklamayı yapan  Mardin Şube Başkanı Mehmet Selim Ünverdi, 28 Ocak'ta ulusal bir kanalda ilçe devlet hastanesine doğum yapmak için başvuran hastaların ticari taksiyle nakledildiği ve bazı hastaların Midyat Devlet Hastanesi'ne sevki sırasında yolda doğum yaptığına yönelik yapılan haberin asılsız olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarının 2002 yılı ile başlayan sağlıkta dönüşümün mimarları olduklarını ifade eden Ünverdi, ilçe devlet hastanesi çalışanlarına yönelik yapılan asılsız ve mesnetsiz haberin kendilerini üzdüğünü belirtti.

Ünverdi, şöyle konuştu:

"İlçemiz konum itibari ile ilimizin en ücra noktasında yer almasına rağmen, gece gündüz demeden 7 gün 24 saat zorlu şartlar altında hizmet veren sağlık çalışanlarının emeklerine yapılan ve aslı astarı olmayan haberleri kabul etmemiz asla mümkün değildir. Sağlık camiamızın onurunu zedeleyen ve çalışanlarımızın itibarını küçük düşürücü haber ve beyanların gerçek dışı olduğunu belirtmek istiyorum. Halkın doğru bilgi edinme hakkını gasp eden, haber ve habercilik etiği ile asla bağdaşmayacak yöntemlerle kamuoyunun doğruyu öğrenme hakkını gasp eden kişi ve kuruluşları da yüce milletimizin vicdanına havale ediyorum."

Açıklamanın ardından sendika üyeleri olayı alkışlarla protesto ederek, görevlerinin başına döndü. 

Anahtar Kelimeler:

dargecit devlet hastanesi mehmet selim unverdi

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