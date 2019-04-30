Mardin'de ambulans ile minibüs çarpıştı: 3 kişi yaralı

Alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Cizre Devlet Hastanesi'nden Mardin'in Kızıltepe ilçesine hasta taşıyan ambulans, Nusaybin'deki İpek Yolu'nda plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı.

Kazada minibüste bulunan Beşir Bakır, Fahrettin Demirel ve Hamdin Alkan yaralandı.

Yaralılar ile ambulansta bulunan hasta 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.