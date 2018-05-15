SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Mardin’de ilk kez kornea nakli ameliyatı yapıldı
Mardin’in Midyat İlçe Devlet Hastanesi’nde ilk kez kornea nakli ameliyatı yapıldı.
Mardin’de ilk kez kornea nakli ameliyatı yapıldı
15 Mayıs 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MARDİN-Hastanenin göz polikliniğine görmede azalma şikayetiyle başvuran 71 yaşındaki bir hasta yapılan tetkiklerden sonra hastaneye yatırıldı. Op. Dr. Yaşar Dağ, Op. Dr. Yavuz Özpınar ve Op. Dr. Hasan Altınkaya’nın girdiği operasyonla ilk kez Midyat’ta hastaya kornea nakli ameliyatı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, “Göreve başladığımızdan beri hastanelerimizin olanaklarını arttırmaya yönelik çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Hastalarımıza daha kaliteli bir hizmet sunmak en büyük amacımızdır. Bu doğrultuda beni hiç yalnız bırakmayan müdürlüğümüzün başkanlarına ve bu yükün en büyük sorumluluğunu sırtlayan hastane başhekimi ve başhekim yardımcıları ile görev yapan uzman doktorlarımıza teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hastanemizin imkanlarının artmasıyla daha önce yapılamayan nice tedavi ve ameliyatlarımız gerçekleşmektedir. İlk kez yapılmaya başlanan 'Kornea Nakli' ameliyatında emeği geçen tüm uzman hekim, hemşire, teknisyen ve personellerimize de tüm içtenliğimle teşekkür ediyorum. Tüm hastalarımıza acil şifalar versin” dedi. 
Yeniden görmenin mutluluğunu yaşayan hasta uzun yıllar sonra yeniden gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. 

Anahtar Kelimeler:

mardin dr yasar dag dr yavuz ozpinar kornea nakli

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
TJOD kadın doğum uzmanları Bir Başkadır benim memleketimoruç yoshinori ohsumi autophagymardin dr. yasar dag dr. yavuz ozpinar kornea nakligazze kizilayradyasyon onkolojisi prof.dr.dilek ozturk DHY 81.DHY Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasıgazze saglik turk kizilayi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.