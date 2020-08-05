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Mardin'de maske takmayan vatandaşların savunması pes dedirtti: Sağlıklı hava alabilmemiz için maske takmamalıyız
Türkiye’de birçok ilde korona virüs vakaları kontrol altına alınırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ağır vaka sayısının yükseldiğine işaret ettiği 5 ilden biri olan Mardin'de vatandaşların ifadeleri şaşkına çevirdi. Vatandaşlar, sağlıklı hava almak için maske takmadıklarını, virüsün herkese bulaşacağını açıkladı.
Mardin'de maske takmayan vatandaşların savunması pes dedirtti: Sağlıklı hava alabilmemiz için maske takmamalıyız
05 Ağustos 2020 09:59 - İHA
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Türkiye'de birçok ilde koronavirüs vakaları kontrol altına alınırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın işaret ettiği 5 ilden biri olan Mardin'de ağır vaka sayısı artmaya devam ediyor. Vaka sayısının her geçen gün yükseldiği kentte vatandaşlar tedbirlere uymazken, bazı vatandaşlar da maskenin insan bünyesini zayıflattığını, bu yüzden maske takmadıklarını söyledi.
İsmini vermek istemeyen bir vatandaş da maske takmadığını belirterek, "Görüyorsunuz insanlar duyarsız, maske takmıyorlar. Benim bile maske falan taktığım yok. Aslında takmamız ve söylenenlere uymamız lazım ama maalesef gel gör ki yapmıyoruz, normal yani. Suç bizde Sağlık Bakanlığının yapabileceği bir şey yok, onlar uyarıyorlar ama maalesef insanları görüyorsunuz işte duyarsızdırlar" dedi.

"Maske bünyeyi zayıflattığı için takmıyorum"
Maskenin bünyeyi zayıflattığını savunan bir başka vatandaş da, "Maske insanın bünyesini zayıflatıyor, bu bir gerçektir. Maske insanın nefesini daraltıyor, insanın bünyesi zayıf oldu mu herhangi bir hastalığa karşı insan kendini savunması güçleşiyor. Sağlıklı hava alabilmemiz için maske takmamalıyız. Aşı çıkmadıktan sonra insanlar tedbirsiz olduktan sonra virüs hepimize bulaşacak. Korona virüs yavaş yavaş zaten bize doğru geliyor" diye konuştu.

"Güvenlik mesafesi önemli"
Mardinli bir esnaf da korona virüsün Mardin’de yayılma sebebini yurt dışına giden tır şoförlerine bağlayarak, "Ne yazık ki özellikle Irak’a, İran’a ve Suriye’ye giden tır şoförleri dönüşte bu hastalığı getiriyorlar. İnsanların bu işi ciddiye almaları lazım, sonucunda ölüm oluyor. Uzmanların dediklerine riayet etmek lazım, sosyal mesafe ve tedbirlere uymamız lazım. Kalabalık yerlerden uzaklaşacağız" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus fahrettin koca vaka sayisi maske mardin

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