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Mardinli mısırcıdan Sağlık Bakanı ve sağlık çalışanlarına destek
Mardin’de mısırcı Ömer olarak bilinen Ömer Gözal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları için korona virüs tedbirlerine uyulması duyarlılığını yaygınlaştırmak üzere mısır sattığı tezgahına pankart açtı.
Mardinli mısırcıdan Sağlık Bakanı ve sağlık çalışanlarına destek
10 Ağustos 2020 14:20 - İHA
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Mardin"de yaklaşık 22 yıldır mısır satan Ömer Gözal, korona virüse yönelik farkındalık oluşturmak için örnek bir davranışa imza attı. Gözal, mısır tezgahının önüne pankart açarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanların verdikleri mücadeleye duyarlı olunmasını istedi. Gözal’ın maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmesini istediği pankartta şu ifadeler yer aldı:

”Değerli Mardin halkı kendini düşünmeyen sevdiklerini düşünsün. Sağlık çalışanları günlerdir sevdiklerinden halkı için uzakta, Sağlık Bakanımız 2 günde belki 4 saat uyumuyor. Allah rızası için maske, mesafe ve hijyen”.

Mısır tezgahı işleten Ömer Gözal, Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, ”Sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine dikkat edilmesi için böyle bir farkındalık hareketi yapmak istedik. Vatandaşlar, tedbirlerden en önemlisi olan hijyen tedbirine uysun. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız günde belki 4 saat uyumuyorlar, sağlık çalışanları da halkı için aynı şekilde sevdiklerinden uzak kalıyorlar. Allah rızası için herkes sosyal mesafeye uysun, maskesini taksın ve işi olmayan evinden çıkmasın. 65 yaş üstü büyüklerimize bir şeyler demek istiyorum. Ne olur işi gücü olmayan dışarı çıkmasın. Pankarta yazmış olduğum Sağlık bakanımıza desteklerimizi sunuyorum, biraz da Mardin halkından daha dikkatli olmalarını istiyorum. Çünkü son günlerde Mardin’de vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Vatandaşlarımız hijyene dikkat etmelidir. İşi olmayan evden çıkmasın. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımız ve sağlık çalışanlarımıza destek olmamız lazım ve desteğimiz devam ediyor” dedi.

“Düğünler nikah kıyılarak da yapılabilir”
Mısır tezgahı işleten Ömer Gözal, düğünlerin nikah kıyılarak da yapılabildiğinin altını çizerek düğünlerin ertelenmesini tavsiye etti. Gözal, ”Özellikle bizim Güneydoğu Anadolu bölgemiz ve Mardin ilimizde düğün, nişan ve sünnet törenlerinde kimse müziksiz tören yapmıyor. Mardin halkından bir ricam var. Düğün, nişan ve sünnet törenleri olan vatandaşlarımız ilerleyen aylara ertelesin bu işlerini. Düğünler, nikah kıyılarak da yapılabilir, ne olur ülkemize destek olup maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edelim” diye konuştu.

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