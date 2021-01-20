Market zincirinin Eczacı ilanına eczacılardan tepki: Mesleğimizi itibarsızlaştırmanıza izin vermeyeceğiz

Türk Eczacıları Birliği yaptığı basın açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

“Bir market zinciri, ‘Tüketici Sağlığı Ürün Grubu Sorumlusu’ başlıklı bir iş ilanı yayınladı. İlanda aranan niteliklerde “ Tercihen Üniversitelerin Eczacılık, Kimya, Biyoloji, Farmakoloji ile ilgili bölümlerinden mezun” ibaresi yer alıyor. Aynı market zinciri, geçtiğimiz aylarda da başarısız bir eczane taklidine soyunmuş; eczane tabelalarımızda kullandığımıza benzer logolar kullanmış, ilacı ve sağlığı anımsatan görsel çalışmalarla reyon düzenlemesi yapmıştı.”

“İlacın ve ilaç kategorisi içerisinde değerlendirilmesi gereken ürünlerin yeri deterjanların yanı, şarküteri ürünlerinin karşısı değildir.” ifadelerinin kullanıldığı bildiride, ilaç ve ilaca ilişkin ürünlerin yalnızca eczanelerde, eczacıların danışmanlığında halka sunulması gerektiğinin altı çizildi.

"İlaçların marketlerde satılmasına yönelik bir adım"

Türk Eczacıları Birliği, “Bu, ilacın zincir marketlerde satılmasının önünü açmak adına atılmış şuursuzca bir adımdır. Devamında reçetesiz ilaç uygulamalarını ve ilaçta reklamı getirmek adına daha başka acemi adımlar atılacağına şüphe yoktur. Öte yandan bu ilan acemice hazırlanmış bir ilandır. Öyle ki üniversitelerde Farmakoloji diye bir bölüm yoktur; bu da firmanın konuya ve alana ne denli uzak, yabancı olduğunu göstermektedir.” ifadeleri kullanıldı.

“Bizler geleneği güçlü bir mesleğin mensuplarıyız.” diyen Türk Eczacıları Birliği, şunları söyledi:

“Bizler fakültelerimizden mezun olurken bilimsel kanıta dayalı bilgilerimizi insanlık yararına kullanacağımıza dair yemin ederek görevimize başlarız. Rant, indirim, kâr gibi kavramlar mesleğimizin bir parçası değildir. Halk sağlığını ve mesleğimizin onurunu hiçe sayan bu tutumun karşısında dün olduğu gibi bugün de direneceğiz.

İlgili ilanda firma kendisini anlatırken şu tabiri kullanıyor: ‘Hayat bir alışveriş bizim için, mutluluk alıp mutluluk verdiğimiz... Raflarımız ödül ve başarılarla dolu…’ Bu devrik cümlenin yaratmaya çalıştığı duygusallığı görmezden geliyor ve diyoruz ki: ‘Hayat, sağlık bizim için. Raflarımız bilimin ve bilginin süzgecinden geçmiş ilaçlarla dolu.’”

Türk Eczacıları Birliği, yaptıkları açıklamada, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri acil önlem almaya çağırdı ve sürecin takipçisi olacaklarını ekledi.