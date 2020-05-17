Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara Üniversitesinde yerli taşınabilir solunum cihazı üretildi
Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde oluşturulan Ar-Ge ekibi, taşınabilir yetişkin solunum cihazı üretti.
Marmara Üniversitesinde yerli taşınabilir solunum cihazı üretildi
17 Mayıs 2020 16:30 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi Fatih Serdar Sayın, 2015 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından aldıkları destekle yeni doğan bebekler için ilk yerli mekanik ventilatör tasarımı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

"1,5 aylık sürede ilk örneğini ortaya çıkardık"

Yeni doğan ventilatörün geliştirilmesi sırasında elde ettikleri deneyim ve tecrübeleri yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında ortaya çıkan solunum cihazı ihtiyacını karşılamak için kullandıklarını belirten Sayın, "Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan akademisyen ekibiyle yapılan çalışmalar sonucunda, yaklaşık 1,5 aylık sürede taşınabilir yetişkin ventilatörü SoloVent-MAXI'nin ilk örneğini ortaya çıkardık. Pandemi sürecinde cihazın üretimi için gerekli bileşenlerin temini güç olduğu için, solunum cihazının kritik bileşenlerinin tamamı yurt içinde üretilebilecek şekilde yüzde 90'a yakın yerlilik oranıyla tasarlandı" dedi.

"8 saate kadar harici bir elektrik kaynağına ihtiyaç duymadan çalışabilecek"

Sayın, SoloVent-MAXI'nin yetişkin hastalara uygulanan solunum desteği süreçlerinde ihtiyaç duyulan temel ve hibrid solunum modlarının kullanımına imkan sağladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ayrıca hasta-ventilatör uyumunu artıran tetiklemeli eş zamanlı solunum modlarını da uygulayabiliyor. Ortaya çıkabilecek sistem arızalarının hastaları etkilemesinin önüne geçebilmek için cihazda mekanik ventilatörlerin tabi olduğu ulusal ve uluslararası standartlarda belirtilen güvenlik bileşenleri yer alıyor. Yaklaşık 4 kilogram ağırlığındaki cihaz, dahili bataryası sayesinde sekiz saate kadar harici bir elektrik kaynağına ihtiyaç duymadan çalışabilecek şekilde tasarlandı. Ambulans taşıtının elektriği veya şehir şebekesiyle de çalışabiliyor. Piston sürüşlü yapısı sayesinde harici basınçlı tıbbi gaz hattına ihtiyaç duymayan SoloVent-MAXI, pandemi döneminde kurulması muhtemel acil müdahale sahalarında, sahra hastaneleri ve hatta hastaların ambulanslarda nakli sırasında solunumu desteklemek için kullanılabilecek."

Taşınabilir yetişkin solunum cihazını ay sonunda kutulanabilir hale getireceklerini dile getiren Sayın, "Cihazın seri üretimi ve tıbbi lisanslarının alınabilmesi için Sağlık Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile destek görüşmelerine devam ediyor. Bunun yanında üretim için hem kamu hem de özel kuruluşlarla iletişim halindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:

tuseb marmara universitesi teknoloji fakultesi fatih serdar sayin ilk yerli mekanik ventilator

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.