Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaray, Başkentray ve İzban sağlık çalışanlarına ücretsiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: Yeni tip koronavirüse karşı fedakarca savaş veren sağlık çalışanlarımız İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'dan ücretsiz faydalanacak
Marmaray, Başkentray ve İzban sağlık çalışanlarına ücretsiz
22 Mart 2020 14:52 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı fedakarca savaş veren sağlık çalışanlarını, İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz faydalanacağını bildirdi.

Bakan Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Kovid-19'a yakalanan hastaların iyileştirilmesi için fedakarca çalışan sağlıkçılara teşekkür etti.

Dünya genelinde binlerce insanın ölümüne neden olan Kovid-19'a karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere hükümetin ve milletin canla başla savaş verdiğini dile getiren Turhan, şöyle devam etti:

"Bu savaşın en önünde her türlü tehlikeyi göze alarak görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Biz de işlerinden yorgun argın evlerine dönecek sağlık çalışanlarımızı İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'da ücretsiz olarak ağırlayacağız. Söz konusu uygulama bugün itibarıyla başlayacak."

- "Sağlık çalışanlarımızı ayakta alkışlıyoruz"

Sağlık çalışanlarının Marmaray, Başkentray ve İzban'dan faydalanmak için sadece kimliklerini göstermelerinin yeterli olacağına dikkati çeken Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak sağlık çalışanlarının fedakarca mücadelelerinde her zaman yanlarında olduklarını bildirdi.

Turhan, tüm Türkiye gibi tüm sağlık çalışanlarımızı ayakta alkışladıklarını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:

yeni tip koronavirus saglik calisanlari marmaray baskentray izban cahit turhan

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.