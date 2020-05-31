Marmaray ve Başkentray 1 Hazirandan sonra da sağlık çalışanlarına 3 ay ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray’da normalleşme süreci kapsamında yarından itibaren seferlerin 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacağını bildirerek, Halkalı-Gebze hattında toplam 285 seferle Zeytinburnu-Maltepe-Zeytinburnu arasında 8’er dakika aralıklarla, diğer istasyonlar arasında ise 15 dakika aralıklarla trenlerin işletilmeye başlayacağını açıkladı. Karaismailoğlu, Başkentray’da da aynı şekilde normalleşme programının başlatılacağını söyleyerek, "Bu kapsamda Başkentray da günde 113 seferle ve 15 dakika aralıklarla hizmet vermeye başlayacak. Sağlık çalışanları Marmaray ve Başkentray’dan 1 Haziran itibarıyla 3 ay daha ücretsiz yararlanacak" dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI 3 AY DAHA ÜCRETSİZ YARARLANACAK

Yarından itibaren şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kalktığını ve sokağa çıkma kısıtlamasına dahil olan yaş gruplarının değiştiğini de anımsatan Karaismailoğlu, bu yeni düzenlemeye göre yüksek hızlı trenlerdeki seyahatlerde HES kodunun tüm vatandaşlar için zorunlu olduğunu, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların ise ayrıca seyahat izin belgesi olmadan seyahat edemeyeceklerinin altını çizdi. Bakan Karaismailoğlu, sağlık çalışanlarına bir müjde vererek, "Şükran duyduğumuz sağlık çalışanlarımız 1 Haziran tarihinden itibaren 3 ay daha Marmaray ve Başkentray’dan ücretsiz yararlanmaya devam edecekler" ifadesini kullandı.