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Marmaris Devlet Hastanesi'ne yeni başhekim atandı
Muğla’nın Marmaris ilçesi Devlet Hastanesi'nde yeni Başhekim Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Op.Dr. Niyazi Taşkıran oldu.
Marmaris Devlet Hastanesi'ne yeni başhekim atandı

Op. Dr. Niyazi Taşkıran

14 Ocak 2022 10:58 - İHA Güldemet Kızıl
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Marmaris Devlet Hastanesinin önceki Başhekimi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Mutlu Arıcı’nın geçtiğimiz Eylül ayında başhekimlik görevinden istifa etmesi üzerine aynı hastanede Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Op. Dr. Niyazi Taşkıran vekaleten göreve atanmıştı.

3 yıldır başhekim yardımcısı olarak görev yaptığı Marmaris Devlet Hastanesi'ne Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Niyazi Taşkıran, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar ile Marmaris İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi olarak atandı.

Anahtar Kelimeler:

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