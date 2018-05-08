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Marmaris'te turizm sezonu ile hekim sıkıntısı başladı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde havaların ısınıp turizm sezonunun başlaması ile birlikte bazı branşlarda hekim sıkıntısı yaşanmaya başladı. Yaklaşık 600 bin turisti ağırlayan ilçede bulunan devlet hastanesinde tek ortopedi doktoru bulunması nedeniyle çok sıra beklediklerini belirten vatandaşlar, ilçeye yeni hekimlerin görevlendirilmesini istediler.
Marmaris'te turizm sezonu ile hekim sıkıntısı başladı
08 Mayıs 2018 -
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde havaların ısınıp turizm sezonunun başlaması ile birlikte bazı branşlarda hekim sıkıntısı yaşanmaya başladı. Yaklaşık 600 bin turisti ağırlayan ilçede bulunan devlet hastanesinde tek ortopedi doktoru bulunması nedeniyle çok sıra beklediklerini belirten vatandaşlar, ilçeye yeni hekimlerin görevlendirilmesini istediler. 
Devlet Hastanesi’nde görevli tek ortopedi uzmanının günde yaklaşık yüz hastaya bakıp, hafta içinde de ameliyata girdiği belirtildi. Yaşanan ortopedi doktoru sıkıntısı nedeniyle özellikle doktorun ameliyata girdiği saatlerde poliklinikte uzun sıra beklemekten şikayetçi olan hasta ve hasta yakınları, ilçeye ek ortopedi doktorlarının gönderilmesini istediler. Güvenlik ve diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da nüfus hareketliliğinin yaşandığı yaz dönemlerinde turizm beldelerine ek hekim gönderilmesini isteyen vatandaşlar, "Turizm ilçelerinin diğer ilçelerle aynı kategoride değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Normal şartlarda Marmaris'e 1 ortopedi uzmanı hekim yetebilir ama, ilçe yazın yaklaşık 600 bin turisti ağırlıyor. Sadece turist sayısı bile bir çok ilden daha fazla olan ilçemize yaz döneminde sıkıntılı olan branşlarda hekim takviyesi yapılmasını istiyoruz" diye konuştular. 
Mevcut hekimin şu anda günlük 80 ile 100 arasında hastaya bakarken, hafta içinde acil ameliyata girdiği anlarda muayene olacak hastaların sıkıntı yaşadığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

marmaris devlet hastanesi hekim sikintisi

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1) dr mayer benzingen (nrş uzmanı)
08.05.2018 14:32:27
O bölgede pdc doluluğunun en büyük sebebi stratejik branşdaki TORPİLLİ doktorların yönetim kadrosunu doldurmalarıdır!...ne icap tutarlar, ne nöbet...atama da yapılamaz...çünkü PDC kadrosu dolu görünür!!!

yani varlık içinde yokluk çeker hastane..vatandaş ne bilsin!
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