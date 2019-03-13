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Mart dönemi doçentlik başvurularında son dakika değişikliği!
Doçentlik başvuruları ile ilgili önemli bir değişiklik yapıldı. e- Devlet’te devam eden çalışmaların tamamlanmasının ardından Üniversitelerarası Kurul tarafından alınan doçentlik başvuruları elektronik ortama taşındı. Başvuruların internet üzerinden alınmasını sağlayan sistem hizmete sunuldu.
Mart dönemi doçentlik başvurularında son dakika değişikliği!
13 Mart 2019 - CNN TURK
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Mart dönemi doçentlik başvurusu yapacak olan akademisyenleri yakından ilgilendiren bir değişiklik yapıldı. Bundan böyle adaylardan fiziki başvuru dosyası alınmayacak. Doçentlik başvurusu yapmak isteyen kişiler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, ÜAK tarafından adayların doçentlik başvurularını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için yapılan çalışmalar tamamlandı. Bu kapsamda başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabilmesini sağlayan sistem hizmete sunuldu.

Buna göre, doçent adayları artık tüm başvuru işlemlerini e-Devlet sisteminde yer alan Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden yapacak.

DOÇENTLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvuru yapmak için DB​​​S'ye giriş işlemlerini "https://dbs.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden, e-Devlet kapısından T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yaparak gerçekleştirecek.

MART DÖNEMİ DBS BAŞVURULARI E- DEVLET’TE!

ÜAK, 2019 mart döneminden itibaren adaylardan fiziki başvuru dosyası almayacak. Bu kapsamda ilk olarak, 15 Mart'ta başlayıp 29 Mart mesai saati bitiminde sona erecek 2019 Mart dönemi doçentlik başvuruları DBS üzerinden alınacak.

DOÇENTLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ…

Adayların, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, varsa denklikleri ve lisans üstü tezleri YÖK ve ÜAK veri tabanlarından, yabancı dil belgeleri ÖSYM veri tabanından, ULAKBİM ve SCI/SSCI ve AHCI tarafından taranan makaleleri de ilgili kurumların veri tabanlarından alınarak DBS'ye aktarılacak.

ÜAK tarafından doçentlik başvurularının e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınması hizmeti sayesinde başvuru süreçleri hızlanacak ve işlemlerin tamamlanma süreci kısalacak.

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