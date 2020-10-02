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Mart'ta Kovid'e yakalanıp tedavi gören il sağlık müdürü yine Kovid pozitif çıktı
Kilis İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, korona virüse (Covit 19) yakalandı.
Mart'ta Kovid'e yakalanıp tedavi gören il sağlık müdürü yine Kovid pozitif çıktı
02 Ekim 2020 13:06 -
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Kilis İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık'ın ikinci kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Arık, AA muhabirine, daha önce mart ayında yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, yapılan tedavisinin ardından iyileştiğini anlattı.

Halsizlik belirtileri üzerine yapılan test sonucunun yine pozitif çıktığını ifade eden Arık, "Şu an karantinadayım ve sağlık durumum iyi." dedi.

İl Sağlık Müdürü Arık, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarının önemli olduğunu kaydetti.

Anahtar Kelimeler:

il saglik muduru arik covid-19a yakalandi

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