Maske fiyatı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki akşam açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları arasında maske satışına izin verilmesine yönelik düzenleme de yer alırken, uygulamanın detaylarıyla ilgili bir genelge hazırlandığı öğrenildi.

EN FAZLA 1 TL OLACAK

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre Ticaret Bakanlığı ile medikal sektörün temsilcileri, yeni düzenlemeyle ilgili bir araya gelirken, genelgeyle market ve gross marketlerde de maske satılabilmesi için izin verileceği ifade edildi. Erdoğan’ın onayına sunulacak olan düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından eczane, market ve gross marketlerde satışa sunulacak cerrahi maske ücretinde üst limitin ise 1 TL olması bekleniyor. Farklı türdeki maskeler için de farklı üst limitler belirlenecek.

ECZANE VE MARKETLERDE

Eczane ya da marketler isterse belirlenen üst limitin altında satış yapabilecek; ancak, bu rakamın üstünde satışa izin verilmeyecek. Maske satışının başlamasıyla birlikte kurumlar da eczane ve marketleri sıkı bir şekilde denetleyecek. Denetimlerin Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılacağı öğrenildi.

ÜRETİM SORUNU YOK

Yeni düzenlemeyle ilgili soruları yanıtlayan TOBB Medikal Meclis Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, şunları söyledi:

"Satışların yarından itibaren (çarşamba) başlamasını bekliyoruz. En başından beri doğru organizasyonla maske sorunu yaşanmayacağını söylüyorduk. Dün de üretim ve tedarik sorunu yoktu bugün de yok. Bunu yetkililere anlattık. Dağıtım ve organizasyonda doğru noktaya gelindi. Bu şekilde vatandaşın maskeye rahat ulaşımı sağlanacak. Göreceksiniz raflarda maske kalacak."