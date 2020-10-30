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Maske kullanımı yeni bir cilt hastalığı oluşturdu; Maskne
Maske kullanımıyla birlikte ciltte oluşan aknelerin çoğaldığına dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Tuba İşeri, ‘maskne’ adı verilen bu durumun önlenebilmesi için tavsiyelerde bulundu.
Maske kullanımı yeni bir cilt hastalığı oluşturdu; Maskne
30 Ekim 2020 11:07 -
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Pandemi döneminde bireylerin virüsten korunmak için maske takmaya başlamasıyla, akne oluşumunun arttığını belirten Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Deri Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Tuba İşeri, ''Yüz maskeleri bizi ve çevremizdekileri korumaya yardımcı olurken, yeni gündelik maskeleri sürekli takmak ' #maskne' olarak yeniden adlandırılan bir tür akne tablosunu ortaya çıkardı" dedi. İşeri, 'maskne' ile mücadelede önemli ipuçlarını şu ifadelerle aktardı: 

''Maskenin sürtünmesi ve tahrişe neden olmasının üstelik cildinize bulaşan bakterileri bir de maske ile kapattığımızda, gözeneklerin, yağ bezi kanallarının tıkanacağı ve sebumun temizlenmezse yanaklarda bakterilerle birlikte iltihaplı sivilcelere neden olacağını biliyoruz. Uzun süre maske takmanın neden olduğu sivilcelere ek olarak, dermatoloji pratiğimizde bununla tetiklenen başka sorunların da olduğunu görüyoruz. Örneğin; aşırı duyarlılık, kızarıklık, kaşıntılar, ağrı ve rosacea gibi.''

"NEFES ALABİLEN KUMAŞLARI TERCİH EDİN"

Ciltte oluşan bu sorunları engellemenin iki yolu olduğunu belirten Dr. İşeri, ''Birinci yol, pamuklu veya yıkanabilir ipek gibi doğal kumaşları tercih edin. Çünkü bu tür kumaşlar maskenin yüzünüzdeki sürtünmesini azaltacak ve sürtünmeden kaynaklanan tahrişi önlemeye yardımcı olacaktır. Malzemeler fark yaratır. Bir maske seçerken, tam oturması, yüzü kaplayacak kadar büyük olması, nefes alabilen, cilt üzerinde yumuşak ve tahriş edici olmayan kumaşları seçin'' tavsiyesinde bulundu.

"CİLT BAKIMINI İHMAL ETMEYİN"

İkinci yolun sonuç odaklı cilt bakımından geçtiğini ifade eden İşeri, ''Yüz maskenizi takmanız sonucunda iltihaplı akne veya sivilcelenme yaşarsanız, salisilik asit içerikli bir temizleyici, niacinamid içeren bir antienflamatuvar ajan ve aloevera içeren bir nemlendiriciyi yatıştırıcı olarak kullanabilirsiniz. Bu işlem; iltihabı azaltacak ve gözenek tıkanıklığıyla mücadeleye ve tedavimize yardımcı olacaktır. Fakat yine de mutlaka doktorunuza danışmalı ve tedavinize yardımcı olarak bu ürünleri kullanmalısınız'' uyarısında bulundu.

Anahtar Kelimeler:

pandemi maskne tuba iseri

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1
1) enfeksiyon (dr)
30.10.2020 11:50:45
Nefes alabilen kumaşlar pandemide koruyuculuğu olmayan ve kullanılmaması gereken maskelerdir. Dr hanım bilim kurulunun aksi yönünde açıklama yapmış.
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