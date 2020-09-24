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'Maske tak' uyarısına kızdı, hastanede 'jop' ile terör estirdi!
İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen bir kadın kendisini maske takması yönünde uyaran, ceza yazan polis memurlarına ve görevlilere saldırdı.
'Maske tak' uyarısına kızdı, hastanede 'jop' ile terör estirdi!
24 Eylül 2020 15:40 - Sabah
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Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen bir kadın maske takmadığı için uyarılınca adeta terör estirdi. Polis memurlarının ve görevlilerin uyarısı ardından hastanede bulunan polis odasına dalan kadın, odadan aldığı jop ile polis odasının camlarını kırıp içeride polis memurlarını ve görevlileri yaraladı.

GÖRÜNTÜYE RAĞMEN İNKAR ETTİ

Olay sonrası etkisiz hale getirilen kadın gözaltına alındı. Emniyette ifade veren şüphelinin ağır hakaret içerikli bir savunma yapması dikkat çekti. Şüpheli ifadesinde hem polis memurlarına hem de görevlilere kendisinin maske takmasından dolayı sitem ettiğini söyleyerek polis camını kırmadığını ileri sürdü.

Anahtar Kelimeler:

maske tak maske uyarisi gozalti hakaret pendik egitim ve arastirma hastanesi

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