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Maske takmadı, polisi görünce yüzünü poşetle kapattı
Kağıthane'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarındaki denetimini sıklaştıran polis, durdurduğu bir hafif ticari araçta sürücü ve 2 yolcunun sosyal mesafeye uymadıklarını gördü. Yan yana oturan 3 kişiden biri polisi görünce poşetle ağzını kapatırken, polis sürücüye bin lira idari para cezası uyguladı.
Maske takmadı, polisi görünce yüzünü poşetle kapattı
09 Nisan 2020 10:04 - İHA
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Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında toplu ulaşım araçlarının kapasitelerinin yüzde 50 ile çalışmasına karar verilmesinin ardından vatandaşların toplu taşıma araçlarına maskesiz binmeleri yasaklanmıştı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cendere Caddesi üzerinde şehir içi otobüs, minibüs ve taksilere yönelik denetim yaptı. Toplu taşıma araçlarında kapasitenin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edilmesi ve sosyal mesafe kuralı konusunda sürücü ve yolcular bilgilendirildi.

Yan yana oturan 3 kişiden biri poşetle ağzını kapattı
Trafik polisleri denetimler sırasında bir hafif ticari aracı da durdurdu. Polisi gören araçtakilerden biri şeffaf poşetle ağzını kapatmaya çalıştı. Yolcularla yan yana oturan Suriyeli sürücüye sosyal mesafeye uymadığı için “Hıfzıssıhha Kanunu'na ve tedbirlerine uymamak” maddesinden bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü. yolcuların arkaya geçmesinin ardından yoluna devam etti. Denetimler kapsamında çok sayıda minibüsü ve otobüsü durduran polis, yolcu sayımı yaparak sürücüleri uyardı. Polis ekipleri, durdurdukları toplu taşıma araçlarında birbirine yakın oturan yolculara ise "sosyal mesafe" kuralını hatırlatarak arada boşluk bırakmalarını istedi. Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.
 

Anahtar Kelimeler:

korona virus sosyal mesafe kurali posetle agzini kapatti

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