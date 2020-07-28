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Maske takmayan keçi gözaltına alındı
Hindistan’da yaşanan ilginç bir olayda, polisler ‘maske takmayan’ bir keçiyi gözaltına aldı. Olayın sosyal medyada dalga konusu olmasının ardından hayvanı gözaltına alan polislerden biri, “İnsanlar bugünlerde köpeklerine maske takıyor, keçiye neden takılmasın?" savunması yaptı.
Maske takmayan keçi gözaltına alındı
28 Temmuz 2020 17:16 - Sputnik
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Bugünlerde tüm dünyada maske tartışmaları ve olayları yaşanırken, Hindistan’da ilginç bir meydana geldi.

Uttar Pradeş eyaletindeki Kanpur bölgesinde bir keçinin maske takmadığı gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklandı.

Maskesiz dolaşmama şartıyla serbest bırakıldı
Hafta sonu meydana gelen olayda, polis keçiyi ciple karakola götürdü. Ancak olayı duyan keçinin sahibi hayvanı kurtarmak için koşarak karakola gitti.

Polis, keçinin sahibinin yalvarmasına karşın hayvanı maskesiz yollarda dolaşmaması koşuyla serbest bıraktı.

Polis açıklamayı değiştirdi
Öte yandan Times Now New'un haberine göre, haberin sosyal medyada viral ve dalga konusu olur olmaz, polis yaptığı açıklamayı değiştirerek, aslında maske takmayan adamı yakalamak istediklerini söyledi.

Olayı anlatan polis memuru Saifuddin Beg, maskesiz bir gencin keçinin yanında gördüklerini belirterek, şunu söyledi:

"Genç polisi görünce keçiyi bırakıp kaçtı. O yüzden polisler, keçiyi karakola getirdi. Daha sonra keçiyi sahibine teslim ettik."

‘Köpeklere takılıyor, keçiye niye takılmasın’
Ancak keçiyi getiren polislerden biri, keçinin maskesin gezmesini bir kural ihlali olarak gördüğünü itiraf etti ve şunları söyledi: “İnsanlar bugünlerde köpeklerine maske takıyor, keçiye neden takılmasın?"

 
 

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keci maske hindistan keci gozaltina alindi

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