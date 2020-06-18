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Maske takmayanlar ne kadar para cezası alacak?
"Maske takmamanın cezası ne kadar?" Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. Dün akşam alınan kararlarla İstanbul, Ankara ve Bursa'da da maske takmak zorunlu hale geldi. Maske takmayanlara ise idari para cezası verilecek.
Maske takmayanlar ne kadar para cezası alacak?
18 Haziran 2020 10:17 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam yaptığı açıklamanın ardından İstanbul, Ankara ve Bursa'da da maske takmak zorunlu hale geldi. Yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacak. İstanbul, Ankara ve Bursa'nın eklenmesinin ardından maskesiz sokağa çıkma yasağı olan il sayısı 45'e yükseldi.

İstanbul Valililiği'nin yayınladığı açıklamaya göre,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Türk Ceza Kanunu'nun 195'nci maddesinde, "Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." ifadeleri yer alırken; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’inci maddesinde, "Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir" yazıyor.

Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır. İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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