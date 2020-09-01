Maske takmayı reddedenlerin sosyopat olma ihtimali daha yüksek

Yeni bir araştırmaya göre pandemi sırasında maske takmayı ya da sosyal mesafe kurallarına uymayı reddeden kişilerin sosyopat eğilimlere sahip olma eğilimi daha yüksek.

Sosyapatlığın olası işaretleri arasında yer alan duyarsızlık, yalancılık ve çıkarcılığa Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden kişiler arasında yaygın şekilde rastlandı.

Bulgulara, 3,8 milyon kişiyle dünyada en fazla Kovid-19 vakası olan ikinci ülke konumundaki Brezilya'da yakalşık 1600'den fazla kişinin katıldığı araştırmayla ulaşıldı.

Araştırmacılar vakaların ve ölümlerin artmasına rağmen kurallara uymayan bu kişilerin hem kendileri için hem de toplumdaki diğer kişilere risk oluşturduğunu vurguladı.

"Personality and Individual Differences" adlı hakemli akademik dergide yayımlanan çalışma, ülkenin güneyindeki Londrina Eyalet Üniversitesi'nden Profesör Fabiano Koich Miguel ve meslektaşlarınca yapıldı. Araştırmacılar 1578 Brezilyalı yetişkinin Kovid-19 önlemlerine uyup uymadığını sorguladı.

"Daha sık elinizi yıkamanız, fiziksel mesafe uygulamanız ile maske takmanız gerektiğini düşünüyor musunuz?" katılımcılara sorulan sorular arasında yer aldı. Mart ve Haziran aylarında çalışmaya katılan katılımcılardan internet üzerinden kişilik testleri yapması istendi ve katılımcılar iki gruba ayrıldı.

Yaklaşık 1200 kişiden oluşan "empati grubu" diğerlerinin hislerine ve iseklerine anlayış gösterenlerden oluşurken bu kişiler aynı zamanda diğerleriyle "olumlu sosyal etkileşim geliştirmeye" eğilimliydi.

Yaklaşık 400 kişilik ikinci grupsa antisosyal kişilik bozukluğu işaretleri gösterenlerden oluştu. Antisosyal kişilik bozukluğuna (ASKB) sahip olan insanlar, halk arasında yaygın olarak “sosyopat” olarak adlandırılırlar.

Bu kişiler diğerleriyle etkileşimlerinde kendilerine kişisel çıkar sağlamaya bakmaya eğilimlidir ve daha sık şekilde "sosyal açıdan bağlantısız" hissedip düşmanca davranışlarda bulunurlar.

Araştımacılar bu gruptakilerin maske takmayı ya da sosyal mesafe kurallarına uymayı daha sık reddedenlerden oluştuğunu belirtti. Sonuçlar ayrıca antisosyal grubun Kovid-19 önlemlerini daha sık gereksiz olarak gördüğünü ve bu yüzden daha az uyumlu olduklarını da gösterdi.

The Times'a konuşan Profesör Miguel "Bir kişinin yüz maskesi takmamasının tek sebebinin o kişinin sosyopat olmasından kaynaklandığını söylemiyoruz. Ancak bu mümkün, büyük ihtimalle başka faktörler de işin içinde" ifadelerini kullandı.

Polonya'daki araştırmalarda da benzer sonuca varmıştı

Brezilya'da yapılan araştırma Polonya'daki Varşova Üniversitesi ve Poznan'daki SWPS Üniversitesi'nden toplamda bin kişiyi kapsayan iki ayrı araştırmanın sonuçlarını da destekledi.

Mart ve nisan aylarındaki bu araştımalarda da psikopat ve narsist kişiliklerdeki kişilerin pandeminin yükselişte olduğu sırada koronavirüs kısıtlamalarını, el yıkamayı, maske takmayı, sosyal mesafe tedbirlerini ve evde kalma uygulamalarını daha sık gözardı ettiği sonucuna varılmıştı.