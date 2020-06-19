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Maske uyarısı yapan güvenlik görevlisi yüzünden bıçaklandı!
Antalya’da Muratpaşa Cami avlusunda bir kişi, maskesiz camiye girilmeyeceği uyarısı yapan güvenlik görevlisi Hikmet Öğünç'ü bıçakla yüzünden yaraladı.
Maske uyarısı yapan güvenlik görevlisi yüzünden bıçaklandı!
19 Haziran 2020 10:21 - İHA
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Edinilen bilgiye göre olay saat 08.30’da tarihi Muratpaşa Cami avlusunda meydana geldi. 47 yaşındaki güvenlik görevlisi Hikmet Öğünç, tarihi Muratpaşa Cami’nde sabah mesaisine başladı. Bir süre sonra camiye bir kişi maskesiz girmek isteyince Öğünç, uyarı yaptı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi güvenlik görevlisi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile ikili arasında arbede yaşandı. Şüpheli üzerindeki bıçakla Öğünç’ü bıçakla yüzünden yaraladı. İkili arasındaki arbede çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Saldırgan olay yerinden kaçtı

Olayın ardından çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik görevlisi görüntülenmemek için uzun süre güvenlik kulübesinden çıkmadı. İlk müdahalesi güvenlik kulübesinde yapılan Öğünç, polislerin ikna etmesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, güvenlik görevlisinden eşkalini aldığı şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"Maskesiz olduğu için uyarıldı"

Olaya müdahale eden Mehmet Güneş, abdest almak için camiye geldiğini belirterek,“ Cuma olduğu için abdest almaya geldim. Güvenlik görevlisi maskesiz olan şahsa giremeyeceğini söyledi. O da cebinden çakıyı çıkardı. Maskesizdi o nedenle uyarı yapıldı. Yasak olmasına rağmen dinlemedi. Tartışma ve boğuşmalar oldu. Biz müdahale etmesek arkadaşımız ölebilirdi. Müdahale etmesek şüpheli bıçağı kalbine saplamıştı. Biz müdahale ettik.” dedi.

Anahtar Kelimeler:

maskesiz guvenlik gorevlisi bicaklandi maske uyarisi

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