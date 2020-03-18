Maskelerle ilgili çok önemli karar! Reçete karşılığında eczanelerden alınabilecek...

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler hakkında açıklama yaptı. N95, FFP2 ve FFP3 maskelere reçete zorunluluğu geldi.

Açıklamada bazı maskelere reçete zorunluluğu getirildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Bakanlığımızca Ülkemizde COVİD-19’un yayılmasını önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğininn temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir.

Bu kapsamda, EN149 standardındaki (N95, FFP2 ve FFP3) maskelerin sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilmesi, reçetelerin gerektiğinde ilgili otoritelerce yapılan denetimlerde ibraz edilmek, talep edilmesi durumunda ise Kurumumuza gönderilmek üzere eczanede muhafaza edilmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim."