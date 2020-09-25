'Maskeni doğru tak' diyen hasta bakıcı darp edildi

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, sağlık çalışanı, maskesini doğru şekilde takmayan bir kişiye uyarıda bulundu. İddiaya göre, uyarıya sinirlenen kişi ile sağlık görevlisi arasında tartışma çıktı.

SAĞLIK ÇALIŞANINI DARP ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine maske uyarısında bulunulan kişi, hasta bakıcı olduğu öğrenilen sağlık çalışanını darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Şüpheli Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.