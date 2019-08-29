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Mavi kartlı öğrenci tıp fakültesine yerleşemedi: Yüksek puanlarla elde ettiğimiz haklarımızı geri veriniz
ANKARA'da yaşayan 'Mavi Kart' sahibi öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yüzde 50 olan öğrenci kontenjanını yüzde 10'a düşürmesine tepki gösterdi
Mavi kartlı öğrenci tıp fakültesine yerleşemedi: Yüksek puanlarla elde ettiğimiz haklarımızı geri veriniz
29 Ağustos 2019 - DHA
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Türk vatandaşlığından çıkan kişilere verilen 'Mavi Kart' ile Türkiye'de yaşayan bir grup öğrenci ve yakınları, YÖK'ün Çankaya'daki yerleşkesi önünde toplanarak, üniversitelerde 'Mavi Kartlı' öğrencilere açılan kontenjanın düşürülmesine tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Sena Özenler, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmasına rağmen, kontenjanın düşmesi nedeniyle kayıt yaptıramadığını söyledi.

Özenler, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28’inci maddesine göre 'Mavi Kart' sahibi olan veya ortaöğrenimini yurtdışında yapmış öğrenciler olduklarını söyleyerek, "Yüksek Öğrenim Kurumlarına yabancı öğrenci kabulüne ilişkin kontenjanlardan yararlanmak amacıyla Türkiye’deki üniversitelerin açmış olduğu sınavlara yoğun bir biçimde hazırlandık ve sınavları kazanarak bu üniversitelerin tıp, diş, hukuk ve öğretmenlik programlarına girme hakkını elde ettik. Yerleştirme sonuçları ilgili üniversitelerin resmi web sitelerinde yayımlandı. Hepimiz kendimize güzel bir gelecek hazırlama umuduyla çok mutlu olduk."

 

YÖK yabancı öğrenci kontenjan sınırlamasını kaldırdı: Tıp ve Diş hekimliği programlarında istisnalar var! 

'HAKKIMIZ ELİMİZDEN ALINDI'

Özenler YÖK'ün, 25 Temmuz 2019 tarihinde, yani üniversitelere kayıt hakkı elde etmelerinden bir süre sonra karar alarak, daha önce toplam öğrenci kontenjanının yüzde 50’si olan tıp, diş hekimliği, hukuk ve öğretmenlik programlarına öğrenci kabulünü yüzde 10’a düşürdüğünü belirtti. Özenler "Hukuki kuralların ve idari işlemlerin geriye yürümezliği ilkesine rağmen üniversiteler bu kararı geriye doğru yürüterek bizlerin durumunu yeniden değerlendirdiler ve daha önce kayıt hakkını elde ettiğimiz üniversitelere kayıt hakkımızın bulunmadığına karar verdiler. Oysa bizler tercih ettiğimiz programlara kayıt yaptırmak için kayıt hakkını elde ettiğimiz diğer seçenekleri kullanmamıştık. Böylece yükseköğretim hakkından bütünüyle yoksun kaldık. Hayallerimiz yıkıldı ve umutlarımız boşa çıktı. Bizler ve ailelerimiz günlerdir büyük bir üzüntü ve bunalım içerisindeyiz. Emeklerimize mi yanalım, yaptığımız masraflara mı, yoksa yıkılan hayallerimize mi yanalım. Lütfen yüksek puanlarla elde ettiğimiz haklarımızı geri veriniz" ifadelerini kullandı.

Grup açıklamanın ardından YÖK önünden ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:

tip fakultesi sena ozenler mavi kart

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