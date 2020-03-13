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MEB, sosyal etkinlikleri de iptal etti
Milli Eğitim Bakanlığı, okulların tatil edilmesiyle beraber, okullardaki sosyal etkinlikleri de iptal ettiğini duyurdu
MEB, sosyal etkinlikleri de iptal etti
13 Mart 2020 14:21 - Memurlar.net
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Milli Eğitim Bakanlığı, okulların tatil edilmesiyle beraber, okullardaki sosyal etkinlikleri de iptal ettiğini duyurdu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN İLLERE GÖNDERDİĞİ YAZI ŞU ŞEKİLDE

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 21/01/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.1563891 sayılı Makam Onayı. (MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi)

b) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 03.03.2020 tarihli ve 92176967-952.3.4-E.4653192 sayılı yazısı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan şehrinde ortaya çıkan "2019-nCoV" adlı yeni koronavirüs vaka sayısının komşu ülkeler de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde artmakta olduğu müşahede edilmektedir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü tarafından da paylaşılan bilgilerde yeni virüsün hızla yayıldığı belirtilmektedir.
Ülkemiz tarafından ilgili makamlarca gerekli koruma ve kontrol tedbirleri alınmakta olup Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda da alınması gereken önlemlere ilişkin bilgilendirmeler ilgi (b) yazı ile bildirilmiştir.

Bu kapsamda bahse konu virüsün etkilerinden korunmak amacı ile Bakanlığımıza bağlı resmi/özel okul ve kurumlarda öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımı ile yapılması planlanan il/ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal etkinlikler (toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma vb.) tedbiren iptal edilmiştir.

Bu doğrultuda, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinlik müraacatlarına izin verilmemesi, konu ile ilgili gerekli tedbirlerin Valiliklerce ( il milli eğitim müdürlükleri) alınması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Anahtar Kelimeler:

milli egitim bakanligi tatil sosyal etkinlikler

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