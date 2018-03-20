Mecburi Hizmeti tamamlamasına rağmen Bitlis'ten ayrılmadı, yılın doktoru oldu!

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde 4 yıldır görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Abdül Rıdvan Kulu, bu sürede gerçekleştirdiği 3500'den fazla ameliyat ve 3000'in üzerindeki endoskopik işlemin yanı sıra kentte pek çok ilke imza attı.

Dr. Kulu, standart cerrahi prosedürlerinin dışında yanık bakımı, laparoskopik reflü ve obezite ile travma ve savaş cerrahisi alanında başarı gösterdi.

Bitlisin ilk açık travmatik kalp cerrahisini kalp damar cerrahisi uzmanı olmamasına rağmen aciliyetten dolayı risk alarak yapan Kulu, 4 ayrı hastayı da aynı nedenle ameliyat etti.

Kentte ilk defa saparoskopik reflü, laparoskopik histerektomisini, laparoskopik obezite, rejyonel anestezili karın, kombine torakotomi-laparotomi cerrahisini gerçekleştirerek, 3 yıldır ameliyathane sorumlusu olduğu Tatvan Devlet Hastanesi'nin en çok ameliyat yapılan 100 hastane arasında Türkiye'de 86'ncı sırada olmasını sağladı.

Zorunlu hizmetinin tamamlamasına rağmen tayin istemeden görevine devam eden Kulu, başarılı hizmetleri ve kentte ilklere imza atması nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından "yılın doktoru" seçildi.

Kulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne atandığını anımsatarak, öğretmen olan eşi ile 4 yıldır Tatvan'da görev yaptığını belirtti.

Ellerinden geldiğince 4 yıldır bölgenin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını anlatan Kulu, şöyle konuştu:

"Bu sürede 3 bin 500 civarında ameliyat, 3000'in üzerinde endoskopik işlem gerçekleştirdik. Kalp yaralanması sonrası gelen hastalara o dönemde uzman doktor olmadığı için müdahale ederek ilk açık kalp ameliyatı ve sonrasında da burada yapılmayan ameliyatları da gerçekleştirerek ilkleri başardık. Yurt genelinde ve dünyada yapılan modern cerrahi tekniklerinin Bitlis'te de uygulanması adına elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bunu uygulamak adına emek verdik. Bölgenin şartları göz önünde bulundurulduğunda özellikle acil cerrahiler ciddi anlamda ön plandaydı."

Zorunlu hizmetinin tamamlamasına rağmen tayin istemediğini anlatan Kulu, "Eşimle 4 yıldır burada hizmet veriyoruz. Eşimle eğitim alanındaki bazı sosyal sorumluluk projelerinde birlikte çalıştık. Bölge halkını sevdik, onlar da bizi sevdi. Aramızdaki bu etkileşimden dolayı bugüne kadar tayin isteme durumumuz olmadı. Yakın gelecekte de tayin isteme durumumuz yok. Bölge halkına hizmet etmeye devam etmek istiyoruz. Bize duydukları sevgiden dolayı da bölge halkına teşekkür ediyorum." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğünün takdiri ve Sağlık Bakanlığın değerlendirmeleri sonrası Bitlis'ten yılın doktoru seçildiğini, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Ankara'da düzenlenen programda ödülünü Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın elinden aldığını ifade etti.

Kulu, yılın doktoru seçilmesinden dolayı Sağlık Bakanlığına ve İl Sağlık Müdürü Koray Okur'a teşekkür etti.