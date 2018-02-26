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Mecburi hizmetle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne atanan uzman: Gerçekten ihtiyaç varmış!
SAĞLIK Bakanlığı tarafından Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesi'ne 10 uzman hekim atandı. Yapılan atamalarla birlikte doktor sayısı 51'e yükselirken, 31 olan poliklinik sayısı da 37 oldu.
Mecburi hizmetle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne atanan uzman: Gerçekten ihtiyaç varmış!
26 Şubat 2018 -
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Sağlık Bakanlığı tarafınan yapılan son doktor atamalarında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 10 uzman doktor atandı. Yapılan son atamalar ilçede büyük sevinç yaratırken, uzman doktor sayısı da 41'den 51'e yükseldi. Doktor atamalarıyla birlikte daha önce 31 olan poliklinik sayısı da 37'ye yükselmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde açılışını yaptığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde ilk kez Plastik ve Göğüs Cerrahi Poliklinikleri de hizmete açıldı. Plastik ve göğüs ameliyatı için daha önce en yakın il olan 200 kilometre uzaklıktaki Van'a gitmek zorunda kalan Yüksekovalılar, bu sıkıntıdan da kurtulmuş oldu.

Yüksekova Devlet Hastanesi'ne Göğüs Cerrahi Uzmanı olarak atanan Doç. Dr. Rıza Serdar Evman, ilçede görevlendirildiği için son derece mutlu olduğunu belirterek, "Tebligat geldikten sonra 12 saatlik bir yolculuğun ardından buraya geldik. Başhekim ve yardımcıları bize her konuda yardımcı oldular. Polikliniklerle ilgili istediğimiz malzemeler gelirse en yakın zamanda ameliyatlara başlayacağız. Geleli 3 gün oldu. Burada çok hasta olduğunu gördük. Gerçekten ihtiyaç varmış. Umarım, bundan sonra  sevk sıkıntısı olmaz. Burası çok büyük bir hastane. Talep ettiğimiz malzemeler gelirse başka ile sevke gerek kalmadan ameliyatlar yapabiliriz" dedi.

Yüksekova Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Celal Yücel Batmacı ise son atamalar için Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ettiklerini belirtti.

 

 

Anahtar Kelimeler:

yuksekova devlet hastanesi mecburi hizmet

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1
1) Dr.Cevdett (cerrah)
27.02.2018 10:45:16
Mum ışığı dibini aydınlatmazmış derler. 5 aydır Merzifon devlet hastanesinde genel cerrah yok. Bu mecburi hizmet ataması da pas geçti. B grubu güçlendirilmiş ilçe hastanesi.
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2
2) Dır. Dır. (.)
27.02.2018 10:02:19
Haberde yanlışlık var. Mecburi hizmet değil dr. beyinki istanbuldan geçici görevlendirme.
Keşke orada çalışana uygun maddi manevi koşullar sağlansa da tayin olup gelen doktor orada kalsa ve bu tarz zorunlu görevlendirmelere gerek kalmasa. İnsanların aile düzenleri alt üst oluyor bir ay orda bir ay burda.
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7
3) mecburi (gariban)
27.02.2018 09:26:25
Elbette ihtiyaç vardır. Sorun şurada sen Yüksekova’ya giderken aynı branşta torpilli birileri kurum içi atamada 20-30 bin puanla tercih edilen İstanbul, Ankara, Bursa, Mersin...vb kısaca keyfi nerede isterse veya nerede ikamet ediyorsa orada ''mecburi'' hizmet yapması.

Sonra bir bakıyorsun kurum içi atama münhallerine sınırlı iyi yerlerin dışında Hakkari, Şırnak, Cizre…vb. şaka gibi. Sebep belli kurum içi atamaya açılması gereken yerler torpilliler için mecburi hizmete açılıyor.

Hadi sen torpilim yok dedin boyun eğdin mecburi gittin. Mecburi hizmetin bitti çilen bitmiyor çünkü kurum içi atamada gidebileceğin yerler torpillilerle doldurulmuş. İki seçeneğin var ya istifa yada oraya çakılıp kalmak..
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