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Meclis doktoru tedbiren gözlem altına alındı
Meclis Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktor, koronavirüs testi negatif çıktığı halde tedbiren gözlem altına alındı.
Meclis doktoru tedbiren gözlem altına alındı
30 Mart 2020 11:45 - Sputnık
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Meclis Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktor, ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine koronavirüs testine tabi tutuldu. Test sonucu negatif çıkan doktor, tedbir amaçlı hastanede gözlem altında tutuluyor.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

"Meclis Hastanesi'nde görevli bir doktorda ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine Ankara Şehir Hastanesi'nde test yaptırılmış ve test sonucu negatif çıkmıştır. Kendisi tedbir amaçlı olarak hastanede tutulmaya devam edilmektedir. Ancak son 14 günde muayene ettiği kişiler telefonla aranarak, bilgilendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak kendilerini izole etmeleri istenmiştir."

Anahtar Kelimeler:

meclis devlet hastanesi doktor gozlem koronavirus

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