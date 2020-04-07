Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Meclis Hastanesi doktoru, taburcu edildi
Yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Meclis Hastanesi doktorunun, tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.
Meclis Hastanesi doktoru, taburcu edildi
07 Nisan 2020 16:24 - Hürriyet
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Meclis Hastanesi doktoru tedavisinin ardından taburcu edildi. Doktorla temas edenlerin 14 günlük süreleri de takip edildi ve şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un dünkü açıklamasında dile getirdiği, Corona Virüs testi pozitif çıkan personelin de Meclis Hastanesi'ndeki doktorla bağlantısı bulunmuyor.

Ayrıca Şentop'un talimatıyla Corona Virüsle mücadele kapsamında Meclis personeli ve milletvekillerine maske dağıtımı yapıldı.

Meclis giriş kapılarında ve birim amirlerince maskeler, her gün dağıtılacak. Milletvekili odalarına dezenfektan ve kolonya da gönderildi.

 

Anahtar Kelimeler:

meclis hastanesi meclis doktoru taburcu edildi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.